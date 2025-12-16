Tras el aporte solidario de 400.000 dólares del empresario brasileño Alberto Douer se logró concretar e inaugurar la remodelación del área de la emergencia del hospital Elbio Rivero de Maldonado. En el acto inaugural, realizado el viernes por la tarde, participaron el presidente y el vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza y Daniel Olesker, la directora del hospital, Yaquelin Olmedo, y el intendente de Maldonado, Miguel Abella, entre otras autoridades.

La recorrida oficial por las nuevas instalaciones del hospital estuvo precedida por la irrupción de una mujer que, a gritos, cuestionó el cese de las facilitadoras hospitalarias del departamento y calificó al gobierno de “corrupto”. La guardia de seguridad del hospital instó a la manifestante a retirarse.

El episodio ocurrió un día después de que Danza y Olesker firmaran la resolución que suprime los cargos de facilitadores y coordinadores de facilitadores en el prestador y que motivó un pedido de informes por parte del diputado nacionalista del departamento, Federico Casaretto.

En Maldonado, la medida afecta a cuatro funcionarias contratadas en la pasada administración: tres del Hospital de Maldonado y una del hospital de San Carlos. Las mujeres hablaron en rueda de prensa para defender sus puestos laborales y cuestionar la decisión de suprimir un servicio que “funcionaba bien” y que favorecía a los usuarios.

Impacto de la nueva emergencia en el servicio

La nueva emergencia incluye cuatro consultorios, un triage adulto y otro pediátrico (esto permite priorizar la atención de los pacientes en función de la gravedad del caso), y un espacio equipado con cinco sillones de observación, dos aparatos para tomar la presión y una camilla.

Al abrir el acto, la directora Olmedo dijo que las obras no sólo implican una ampliación edilicia, “sino también una nueva forma de recibir, cuidar y acompañar a los usuarios”. Destacó la creación de una sala de espera pediátrica independiente y una circulación “más organizada”.

Agregó que el triage para infancias brindará “mejores condiciones” de atención, lo que definió como un “acto de respeto, humanidad y compromiso con niños, niñas y adolescentes”. También mencionó que la ampliación “mejora la atención de adultos”, debido a que ofrecerá “un entorno más cómodo, seguro, con flujos más claros y tiempos mejor organizados”.

Señaló que la obra es fruto del “esfuerzo colectivo, la planificación, el acompañamiento y de la paciencia de quienes sostuvieron el funcionamiento diario mientras se hacía realidad” pese al polvo y contaminación sonora del ambiente.

Danza, en tanto, dijo que la ampliación del servicio de emergencia “mejora la sala de espera y separa la de niños de la de adultos”, y “facilita y despeja el área asistencial convencional de la emergencia”, con consultorios de clasificación y de atención inmediata.

Cómo será la remodelación del hospital

El presidente de ASSE señaló que las mejores condiciones edilicias y de servicios “deben tener como consecuencia una mejor respuesta asistencial”. En ese sentido, aseguró que la remodelación del hospital fernandino, prevista en el presupuesto nacional, permitirá “optimizar la gestión de cirugías, consultas y la atención a los usuarios”.

Entiende que se debe “aprovechar al máximo los recursos públicos humanos y económicos para potenciar y corregir lo que ya está instalado y funcionando”. “Hay un debe estructural, dado que el departamento y los usuarios de ASSE crecieron y el hospital quedó chico”, dijo al confirmar que la remodelación insumirá una inversión de 20 millones de dólares.

El proyecto incluirá consultorios para realizar procedimientos médicos como endoscopias y un aumento de camas de internación en la sala de cuidados moderados a 120, dijo Olmedo a la diaria. Además, habrá “reformas en el bloc quirúrgico, crecimiento del CTI y expansión de la emergencia pediátrica”, con la consecuente contratación de recursos humanos.

Por otra parte, Danza anunció que se realizarán reformas en las policlínicas de Balneario Buenos Aires y Maldonado Nuevo, según la hoja de ruta trazada con Abella para “fortalecer la respuesta asistencial”, y señaló que la Intendencia de Maldonado cederá terrenos públicos para estas obras. También dijo que el esperado acelerador lineal con tomógrafo para el Centro Regional de Radioterapia y Oncología de San Carlos estará funcionando “antes del 30 de junio de 2026”.

Arte y literatura

La inauguración de las obras en la emergencia tuvo una cuota de arte. Por la mañana, la artista plástica Agó Páez pintó uno de sus tradicionales soles y mandalas junto a funcionarios y usuarios en la sala de espera. Autoridades nacionales y departamentales se animaron a dar algunas pinceladas.

Allí también quedó inaugurada una biblioteca a cargo de la Asociación de Mujeres Artistas de Maldonado (AMAM). Los libros fueron donados por participantes del 5º Encuentro y Congreso Internacional de Literatura, presidido por Rocío Cardoso, además directora de AMAM.

En diálogo con la diaria, dijo que “con cada libro se les acaricia un poco el alma a niños y adultos, ya que a veces es duro estar internado por períodos largos”. Agregó que la idea es “seguir donando libros y en 2026 poder venir con escritoras de literatura infantil a trabajar con los niños”.