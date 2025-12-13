En una resolución del 11 de diciembre firmada por Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y por el vicepresidente, Daniel Olesker, se indica que, a raíz de que “se modificó la estructura de la Dirección de Atención al Usuario”, “corresponde suprimir la función de facilitadores y de coordinadores de facilitadores dentro del prestador”.

El documento detalla que los funcionarios que estaban presupuestados pasarán a cumplir otras funciones dentro de la institución. Este viernes, en el marco de la inauguración de una ampliación de la emergencia del Hospital de Maldonado, consultado en rueda de prensa, Danza dijo que se está estudiando la “reestructura del servicio al usuario” y que el rol del facilitador se va a “revalorizar y reanalizar para ver cuáles son las reales necesidades”. “Vamos a promover el acceso [a ASSE] por concursos abiertos como método de trabajo”, sostuvo.

La decisión abarca a aproximadamente 30 personas. Danza señaló que muchos de los contratos eran a término y que se decidió no renovarlos. “La administración está abierta a revisar lo que sea necesario; algunas cosas serán revisables y otras no, pero la decisión está basada en un análisis muy profundo sobre la atención a los usuarios en todo el territorio nacional. Vamos por la reestructura de todas las oficinas que integran el servicio”, explicó.

La decisión generó reacciones en la oposición. El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto manifestó en X que la medida afecta tanto a los funcionarios como a los usuarios que recibían asistencia para realizar diferentes gestiones administrativas y médicas dentro del prestador.

Casaretto realizó un pedido de informes en el que planteó distintas preguntas, entre ellas, cuál es el fundamento para suprimir el rol; quiénes participaron de la decisión; por qué la resolución se tomó antes de que se integraran al directorio los representantes de los usuarios y de los funcionarios, “cuyas venias acaban de ser aprobadas por el Senado de la República”; y cómo tiene previsto ASSE cubrir esta tarea de asistencia.

Sobre los facilitadores, consultó cuántos se desempeñaban en todo el país, el detalle de las soluciones que brindaron a los usuarios desde el 1º de enero de 2024 hasta la fecha, cuántos están presupuestados, en qué centros, en qué horarios y “por qué, mediante la resolución 3241/025 del 10 de abril de 2025 [citada en la resolución del 11 de diciembre], se creó el cargo de coordinador de facilitadores y ocho meses después se suprime”.

También en el marco de la inauguración de la emergencia de Maldonado, las facilitadoras de ese departamento —cuatro en total: tres que se desempeñan en ese hospital y una en San Carlos— solicitaron a Danza que revea la decisión.

A su vez, manifestaron que se asesorarán legalmente para evaluar si pueden tomar acciones dentro de los cinco días que el prestador les otorgó para notificarse de la resolución, porque “hacen un trabajo muy importante de gestión entre la dirección y el usuario y asisten a 300 personas por día”, según indicó una de las facilitadoras del departamento en rueda de prensa.