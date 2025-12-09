La Dirección Nacional de Bomberos (DNB) se prepara para afrontar un verano seco, pero “con un alto índice de lluvia y un bajo índice de humedad”, según pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Esto implica “un aumento del riesgo de incendios forestales”, ya que estas condiciones producen que la vegetación se vuelva inflamable y favorece que el fuego se propague a una mayor velocidad, dijo a la diaria el vocero de la DNB, Sebastián Camejo.

En el caso de Maldonado, explicó que es una zona de interfaces donde el monte natural convive con la población en balnearios y ciudades. “Supone no sólo un riesgo de incendios forestales, sino también de afectación a viviendas y de vida”, aunque hasta ahora “no se han lamentado pérdidas humanas”.

Agregó que la propagación del fuego depende de factores como el viento y la topografía del terreno, la caminería y el acceso: “Si están las condiciones dadas, el incendio iniciará y se propagará rápidamente hacia la vegetación, con riesgo para las viviendas”, advirtió.

Las zonas de mayor riesgo incluyen los bosques costeros de Cerro del Toro, el área psamófila de José Ignacio, Balneario Buenos Aires, Punta Ballena, Sauce de Portezuelo, Ocean Park, La Capuera y Chihuahua. Indicó que la DNB y la IDM trabajan en identificar puntos críticos para realizar limpiezas y podas, como el Arboretum Lussich, Las Cumbres, en ruta 12, y tramos de la ruta 9, cerca de San Carlos.

Refuerzo de 100 bomberos zafrales

Camejo anunció que para esta temporada “se incorporarán 100 bomberos contratados zafrales” para reforzar los destacamentos de la costa de Maldonado y Rocha. Además, se habilitarán tres destacamentos temporales en Solanas, Punta del Este y La Barra, que “permitirán reducir los tiempos de respuesta y sumar el personal necesario para atender emergencias de largo aliento”.

Asimismo, señaló que “la flota de camiones se continúa renovando” y que la DNB evalúa el primer año del quinquenio en los departamentos del país, con el objetivo de “reforzar los destacamentos que registran mayor índice de interrupciones”.

En cuanto al camión Bronto, adquirido por la IDM en 2023, que permanece en el Destacamento de Bomberos de Maldonado, dijo que es un vehículo “muy utilizado y fundamental para el combate de incendios en edificios de gran altura”. Explicó que su operación exige entrenamiento técnico específico para conductores y bomberos que intervienen en maniobras de extinción o rescate.

En relación con los incendios en altura, remarcó que, más allá del uso de este camión, lo que “garantizará la vida y la sobrevida de los ocupantes es el cumplimiento estricto del Decreto 372/023, que regula los trámites de prevención y protección contra incendios” que otorga la DNB. Esto incluye capacitación del personal, planes de emergencia y evacuación, reserva de agua, bomba de incendios, y “suficientes puntos de ataque” en todo el edificio (mangueras, extintores, cortafuego).

Por último, informó que “se está capacitando a brigadas forestales para Piriápolis y Las Cañas”, donde cerca de 15 personas se preparan para “responder a incendios forestales en zonas de alto riesgo”. Se prevé que esta semana “queden operativas las diferentes brigadas, según lo que determine la Dirección Nacional de Bomberos”.