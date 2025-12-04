El Centro de Convenciones de Punta del Este es sede de la Expo Carga 2025, una muestra internacional que se realiza por tercera vez en Maldonado con el ánimo de transformarse en referencia para el transporte, la logística y la movilidad de pasajeros en la región.

El evento reúne a cientos de proveedores de diferentes rubros que divulgan las tendencias en movilidad eléctrica, digitalización y logística urbana, tanto en fabricantes de vehículos comerciales y autobuses como en el sector de remolques y en el resto de numerosos distribuidores. También es una oportunidad para generar alianzas y negocios.

La aspiración de esta edición es que “el transporte logístico de Uruguay se pueda vender en el exterior y el evento se meta en una agenda más internacional”, dijo el director de la Expo Carga, Pablo Hernández, durante la apertura realizada el miércoles 3.

Este año participan comitivas de Brasil, Paraguay, Cuba, México y Colombia, entre otros países. Hernández estimó que, entre los cuatro foros y el encuentro en sí, la exposición superará los 10.000 participantes durante los cuatro días.

En la inauguración estuvo el intendente de Maldonado, Miguel Abella, quien valoró la importancia de que un evento de tal magnitud se realice por tercera vez en Punta del Este. “En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la información, tener este tipo de actividades en Maldonado, no sólo para los empresarios, es una posibilidad muy grande de conocimiento”, dijo.

En ese sentido, recordó que la Intendencia de Maldonado (IDM) trabaja con el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) para definir un plan que, a partir de marzo de 2026, permita “optimizar la movilidad entre San Carlos-Punta del Este y Balneario Buenos Aires-La Capuera”.

También destacó que están llegando los ómnibus eléctricos a Maldonado y manifestó su esperanza de que haya más a medida que avancen proyectos con las empresas privadas de transporte colectivo.

UTEC muestra sus innovaciones

La Universidad Tecnológica (UTEC) participa este año con un stand donde muestra sus aportes al sector y espacios para informar sobre sus nuevas carreras. Tótems de monitoreo vehicular, una celda de automatización industrial para clasificación y sellado de productos, diagnósticos logísticos y propuestas de transformación digital para empresas” son parte de las innovaciones que muestra la universidad pública asentada en el interior del país.

En el marco de las charlas y conferencias, este jueves la UTEC presentó la carrera Ingeniería en Logística, su perfil profesional, sus capacidades y el impacto de sus egresados en el territorio.

El viernes 5 y sábado 6 la carrera Ingeniería en Mecatrónica, que se dicta en UTEC Fray Bentos, realizará demostraciones en vivo de una celda de automatización industrial que simula un sistema real de clasificación y sellado de productos.

Quienes se acerquen al stand podrán ver, desde la perspectiva del operario, el proceso completo en tiempo real: clasificación, sellado, alarmas, estados de la máquina y más. “Es la interfaz con la que el operario se comunica con la línea de producción”, señaló la coordinadora de la carrera, Yamilé Lara.

Por otra parte, la carrera Ingeniería en Logística de UTEC Rivera presentará proyectos desarrollados por estudiantes. Entre otros, se destacan uno sobre evaluación estratégica de proveedores globales y la experiencia de diagnóstico logístico y transformación digital en la planta de Saman SA en Tacuarembó, que también podrán conocer los visitantes.