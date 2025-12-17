En el marco de sus 30 años, el Festival Medio y Medio presenta una grilla 2025-2026 con espectáculos musicales de artistas nacionales e internacionales de Argentina, Brasil, Paraguay y España, que se desarrollará desde el 27 de diciembre hasta el 27 de febrero, con más de 40 noches de shows en vivo. Además, incluirá propuestas de teatro, ilusionismo, fiestas y la proyección de un documental.

El director de Medio y Medio, el empresario argentino Leandro Quiroga, contó a la diaria que habrá más de 60 artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales. Dijo que en cada edición se busca que “haya un equilibrio entre artistas que se presentan por primera vez y otros que ya participaron [en otras ediciones], para que el público los conozca y acompañe en el desarrollo de sus carreras”.

Además, indicó que se pretende “explorar nuevos espacios, como el reggae con la banda argentina Los Cafres, que viene por primera vez”, u otros géneros con el cantante argentino Louta, que “tiene una performance increíble”. Las entradas se consiguen por Redtickets, según el espectáculo musical o la propuesta que se desee disfrutar.

Apertura con impronta uruguaya

La apertura del festival será el sábado 27 de diciembre con el compositor y multiinstrumentista Hugo Fattoruso y el cantautor y guitarrista Fernando Cabrera, en un show que abrirá el cantante Leo Gandelman. En tanto, el 29 estará Ruben Rada y el 31, para celebrar Año Nuevo, se realizará la fiesta Orum, con la presencia de integrantes del espectáculo argentino Fuerza Bruta.

El 2 de enero se presentará Coti y los Brillantes, conocido por canciones como “Nada fue un error”, “Antes que ver el sol” y “50 horas”; al día siguiente, el grupo argentino La Beriso; el 4 y el 5, Cruzando el Charco, con entradas agotadas para la primera fecha; y a partir del 6, los martes del mes, dará su show el rockero argentino Zorrito von Quintiero con su grupo musical Los Gustocks, con Facundo Balta y Matías Alba como invitados.

Para el miércoles 7 está programada la proyección del documental Medio y Medio a cargo de Federico Lemos, quien durante años registró momentos y entrevistas. La presentación se enmarca en los 30 años de Medio y Medio.

El 14 de enero estará Acto de Gentileza, dirigido por el joven músico argentino Florián Fernández Capello, hijo de Gabriel Fernández, conocido artísticamente como Vicentico y cofundador de Los Fabulosos Cadillacs. Será un espectáculo en el que “nuevas generaciones se acercan al género del tango”, con artistas invitados que interpretarán canciones de este estilo, contó Quiroga.

Además, el 12 de enero actuará el ilusionista Adrián Lacroix y el 19 será el turno de la propuesta teatral Modelo vivo muerto, de Bla Bla & Cía., obra de suspenso con humor, sátira y momentos absurdos.

Del reggae y el rock al flamenco de Silvia Pérez Cruz

La banda paraguaya de ska, cumbia y pop Kchiporros se presentará el 8. Al día siguiente cantará la argentina Yami Safdie, quien adquirió fama por su canción “De nada”. Después será el turno de la banda emblemática del rock argentino Ratones Paranoicos, el 10.

Los espectáculos continuarán el jueves 15 con el grupo uruguayo Abuela Coca, el 16 con Catupecu Machu, banda argentina liderada por Fernando Ruiz Díaz, y el 17 será el turno del grupo musical argentino Conociendo Rusia, por primera vez en el festival.

En las últimas dos semanas de enero actuarán Mosquito en la Samba de Roda el 20, el argentino Louta el 23, Agarrate Catalina & León Gieco el 24, la banda argentina de reggae Los Cafres el 25 y Kevin Johansen & Liniers el 29 y el 30 –tras más de 15 años sin dar conciertos–. El cierre del mes será con la cantante y compositora española Silvia Pérez Cruz, que transita por diversos géneros, como flamenco, folk y jazz.

Juana Molina, el Plan de la Mariposa, la Delio e ainda mais

La grilla para febrero empieza con candombe al son de Julieta Rada, que cantará el 5; al día siguiente estará la compositora, intérprete y actriz Juana Molina y el 7, el cantante y compositor brasileño Paulinho Moska. El 12 y el 13 será el turno de la banda argentina de rock psicodélico El Plan de la Mariposa, el 14 estará de la cantante y compositora argentina Zoe Gotusso y el 15, Chacho Ramos.

Para concluir este festival, en las últimas semanas llegarán el Os Paralamas do Sucesso directo de Brasil el 16, desde Argentina el grupo de cumbia La Delio Valdez el 19, el cantante y guitarrista argentino Skay Beilinson el 20 –conocido por integrar Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota–, el ya famosísimo Cuarteto de Nos el 21 y culminará el 27 y el 28 con la banda argentina Los Auténticos Decadentes.