Desde este lunes 15, hasta el 2 de marzo de 2026, rige la veda de obras de construcción en las principales ciudades y balnearios del departamento, por disposición de la Intendencia de Maldonado (IDM). La medida apunta a “asegurar la convivencia, la movilidad, la seguridad pública y el normal desarrollo turístico”, informó la comuna.

Abarca las ciudades de Maldonado, Punta del Este y Piriápolis, así como los balnearios y urbanizaciones costeras de Solís, Las Flores, Playa Verde, Playa Hermosa, Playa Grande, Punta Fría, San Francisco, Punta Colorada, Punta Negra, La Barra, Manantiales, El Chorro, Punta de Piedras, Buenos Aires, Santa Mónica, La Juanita y Faro de José Ignacio.

“La determinación surge ante la necesidad de preservar la adecuada circulación vehicular y peatonal, proteger el ambiente urbano y evitar molestias derivadas de la ejecución de obras durante los meses de mayor actividad turística. Entre los impactos que se buscan minimizar se incluyen ruidos, contaminación visual y riesgos para la seguridad de residentes y visitantes”, enfatizó la IDM.

Veda y sanciones

Hasta el 2 de marzo queda prohibida la ejecución de obras en la faja de dominio público, incluidas excavaciones, movimientos de tierra, apertura de zanjas, cortes o roturas en veredas y pavimentos. Tampoco se podrán colocar postes ni instalar, sustituir o modificar cableados, ductos, cañerías y demás infraestructura de servicios públicos o privados.

Aun cuando cuenten con permisos previamente otorgados, estos quedan transitoriamente suspendidos durante la vigencia de la presente veda. Sólo estarán permitidas las intervenciones que respondan a “situaciones de urgencia o seguridad, debidamente justificadas y autorizadas excepcionalmente por la IDM”, previo análisis particular de cada caso.

La IDM advirtió que el incumplimiento dará lugar a la paralización inmediata de los trabajos, imposición de multas y sanciones, orden de retiro de elementos o materiales, e inhabilitación de los responsables. El Departamento de Obras Públicas y las direcciones de inspección controlarán y aplicarán las medidas correspondientes.