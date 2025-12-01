Desde este lunes queda exonerada de pago la presentación de escritos y desarchivo de expedientes a solicitud del contribuyente ante la Intendencia de Maldonado, igual que las distintas partidas emitidas por el Registro Civil, duplicado de pagos realizados, constancias e informes técnicos, detalles de deuda, situaciones contributivas y el certificado único departamental.

La comuna informó que la medida también abarca la presentación de recursos administrativos, pirotecnia en la costa, trámites online y tasa de ascensores, además de las solicitudes mediante formularios electrónicos como la exoneración del área parquizada, la exoneración de patente de rodados por discapacidad, la prescripción o revisión de las multas de tránsito.

“El objetivo de la administración del intendente Miguel Abella es facilitar a la población la realización de trámites, democratizando el acceso a los mismos al no cobrar determinadas tasas administrativas”, comunicó la administración comunal.