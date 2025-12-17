Lanzamiento de Jazz en el Bosque 2025 en la sede del Golf Club del Lago (archivo, agosto de 2025).

“Hay lugares donde la música no sólo se escucha: se respira. Y Jazz en el Bosque es uno de ellos. Lo que empezó como una reunión de músicos entre los árboles de Sauce de Portezuelo se transformó en una cita ineludible para quienes buscan autenticidad, creatividad y naturaleza en armonía”, destacan los creadores de este evento, que tendrá una nueva fecha el domingo 28 en el Club del Lago.

A partir de las 19.00, en el Driving Range del Club de Golf, se sucederán cuatro propuestas con entrada libre y gratuita. Como ya es costumbre, el entorno del festival será una fiesta en sí misma. Alrededor del escenario funcionará el Mercadillo de Sauce de Portezuelo, con cerca de 30 propuestas de artesanos, productores locales y foodtrucks, que completan una jornada donde conviven la música, el arte y la comunidad.

Bajo el lema “Buena música por naturaleza”, el festival abrirá con Silvina Gómez, compositora y cantante argentina radicada en Uruguay desde hace dos décadas, ganadora de dos premios nacionales y creadora de un sonido propio que dialoga entre el folclore y la experimentación. Acompañada por Andoni Gajduk (guitarra), Martín Ibarburu (batería) y Germán Lamonega (contrabajo), promete un set íntimo y vital, en el que brillarán temas de su reciente disco Terra una.

La segunda presentación estará a cargo de Otros Indios, septeto formado en 2020 dedicado a explorar la música popular uruguaya desde un enfoque contemporáneo. Su propuesta integra tango clásico, música experimental y canción urbana. La banda está integrada por Franco Scopelli en bandoneón, Juan Chilindron en contrabajo, Emilia Benia y Analía Ruiz con las voces, Milica Trikovic en violín, Felipe Giordano en guitarra y Federico Araujo en piano.

El tercer turno será para Música Efímera, un colectivo de compositores uruguayos que encarna la experimentación pura: cada integrante compone especialmente para cada presentación. En esta ocasión, el grupo estará formado por Martín Ibarra, Germán Lamonega, Gonzalo Levin, Gabriel Manzanares y Juan Ibarra, desplegando una mezcla vibrante de ritmos uruguayos y jazz contemporáneo.

Al cierre se presentarán Alejandro Luzardo y la Banda Candombera, que profundiza la fusión entre candombe y jazz desde una perspectiva instrumental y poderosa. Junto a Luzardo están Santiago Blanco, Alexis Leaden, Jhonny Neves, Leroy Pérez Lapalma, Rolo Fernández, Gerardo Alonso y Sebastián Stortti.