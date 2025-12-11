Este viernes se celebra la 20ª edición de Museos en la Noche, actividad que comenzó en 2005, impulsada por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura con apoyo del Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Este año se enmarca en el bicentenario de la independencia y habrá propuestas artísticas y recreativas en museos y espacios culturales de Aiguá, Maldonado, Pan de Azúcar, Punta del Este, San Carlos y Solís Grande, con acceso gratuito.

A partir de las 14.00 hasta las 21.00 estará habilitado el sitio histórico Solar Margarita Muníz, ubicado en Avenida General Artigas y calle Emma Núñez de Gutiérrez, para visitarlo, mientras que a las 19.00 habrá una visita guiada, a las 19.30 actuará la Escuela de Tango-Danza a cargo de la profesora Anaclara Fernández, y sobre las 20.00 un espectáculo musical a cargo del profesor Gastón Velázquez. En Pan de Azúcar, abrirá sus puertas el Museo Álvaro Figueredo de 19.00 a 22.00.

En el Municipio de Punta del Este, cerca de las 18.00, se realizará un tour guiado por lugares emblemáticos de la ciudad como el Museo Policial, Azotea de Haedo y Museo Ralli. Para inscribirse, contactarse por Whatsapp al 092 252 022 en el horario de 10.00 a 15.30. También se podrá visitar el Museo Ralli, ubicado en el barrio Beverly Hills, de 14.00 a 23.00, y habrá un espectáculo musical brindado por el grupo Coro Naranja, dirigido por Fede Wolf, a las 20.00.

En San Carlos, de 09.00 a 22.00, estará abierto el Museo Regional Carolino inaugurado en 1976, y sobre las 20.00 el cantante carolino Rogelio Correa brindará un show musical. En tanto, en Solís Grande, en el Museo Estación La Sierra, ubicado en Gregorio Aznárez, estará disponible de 19.00 a 00.00; se podrá disfrutar de la muestra colectiva integrada por obras del taller Espacio Color, y a las 19.00 habrá un espectáculo musical a cargo de Mauricio Alfonso.

Otras actividades en Azotea de Haedo y museos de Maldonado

En la Azotea de Haedo se desarrollarán actividades a partir de las 19.30 y estará habilitado el recorrido por el sitio de interés patrimonial de 14.00 a 22.00. Se destaca un espectáculo musical del ensamble de guitarras Chamuyo Criollo, integrado por India Martínez, Valentina Fajardo, Maximiliano Gómez, Ignacio Garandán y Guillermo Sequeira. Además, a las 20.00, se proyectará el documental-poema La quinta de los secretos, sobre la pianista y compositora uruguaya Renée Pietrafesa Bonnet, y luego habrá un conversatorio con la directora del documental y amiga de la protagonista Susana Lastreto Prieto.

La Casa de la Cultura de Maldonado, ubicada en Rafael Pérez del Puerto y Sarandí, estará abierta de 14.00 a 22.00 para su visita, mientras que a las 20.00 tendrá lugar un espectáculo musical con Agustina Pérez Desalvo. También se inaugurarán tres muestras de arte sobre las 20.30: la muestra homenaje a los campeones olímpicos y mundiales del fútbol titulada 4 estrellas, del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra (Anip)-Sodre; la muestra fotográfica de Hernes Rodríguez Visages; y la muestra del taller de la artista Rosario Romano, Transitando el arte.

A las 18.30 en el Museo Regional Francisco Mazzoni, ubicado en el centro de Maldonado, se realizará la quinta edición de Poesía en el patio, con lecturas de Eugenia Sánchez y el profesor Andrés Echevarría, y luego un espectáculo musical de Café Manouche con Hugo Posses y Fabián Da Silva. Mientras que a las 20.00, se inaugurará la muestra Configuraciones de la artista plástica Judith Britez, y media hora más tarde, en el jardín de la casona del museo, el grupo Chimuelos Funk brindará un concierto de funk y jazz.

En el Museo Colección Nicolás García Uriburu, situado entre 25 de Mayo y 18 de Julio, de 18.00 a 21.00, habrá una actividad lúdica y taller con la historiadora en arte y profesora de Artes Visuales Natalia Montero, llamada Verde que te quiero verde. También una propuesta musical instrumental: La conversa en el Museo de Daniel Lacuesta, Manu Ojeda y Damián Taveira desde las 20.00 hasta las 21.00.

A las 18.00 en el Museo Vivo del Títere, localizado en el Paseo San Fernando, habrá una visita guiada y a las 20.30 una propuesta infantil con música para jugar. En tanto, en el Cuartel de Dragones ubicado en Rafael Pérez del Puerto y 18 de Julio, estará abierto de 10.00 a 22.00, y entre las 20.00 y 21.00 se hará una visita guiada en el Museo Didáctico Artiguista. Podés acceder a la programación completa para armar tu itinerario para este viernes 12.