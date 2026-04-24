El director del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, fue cesado este jueves por las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), tras desempeñarse en el cargo desde 2009.

Fuentes cercanas a Curbelo indicaron a este medio, tras conocerse la decisión, que se lo desvinculó por tensiones por recortes presupuestales y discrepancias con el Servicio Nacional de Sangre (SNS), específicamente con Lidia López, su directora, con respecto a los alcances de la institución.

Curbelo expresó a los funcionarios del hemocentro, al enterarse de su desvinculación, que junto con su equipo técnico y a representantes de los trabajadores estuvo “luchando” para que el SNS no aplicara un recorte presupuestal “de 54%” a partir de este mes. Señaló que una rebaja de esa magnitud afectará las campañas de donación que realiza el Hemobus en acuerdo con diversas instituciones y a los trabajadores que cumplen diferentes funciones en esas recorridas.

En tanto, la resolución de ASSE a la que accedió la diaria, firmada por Álvaro Danza y Daniel Olesker, dice que resulta “necesario disponer el cese de Curbelo y asignarle nuevas funciones, sin que ello desmerezca las condiciones subjetivas del funcionario cesante”.

Fundamenta el hecho en que, “en virtud del cambio de autoridades, corresponde continuar con la redefinición de la reestructura, funcionamiento y gestión del organismo, lo que conlleva a la designación de un nuevo equipo de trabajo acorde a las modificaciones que se pretende realizar, correspondiendo adaptar los recursos humanos afectados a tal fin”.

Para esto, “se ha venido desarrollando un proceso paulatino de selección de los soportes humanos a fin del desempeño de funciones de jerarquía y especial competencia, con el perfil acorde a la nueva gestión, en el marco de las competencias legalmente atribuidas a esta administración, de conformidad con los nuevos objetivos y criterios institucionales diseñados por las autoridades actuales en materia de gestión administrativa y asistencial en aras del interés general”.

Las repercusiones políticas de la desvinculación

La desvinculación generó una rápida reacción política y el pronunciamiento de varios legisladores de la oposición.

El diputado nacionalista Rodrigo Casaretto publicó este viernes en X que le solicitó al presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, José Luis Satdjian, que el directorio de ASSE sea convocado para “brindar explicaciones”, ya que la desvinculación es “un golpe a la excelente gestión [de Curbelo] y al pueblo de Maldonado, que a través de los años ha realizado innumerables aportes para transformar [el hemocentro] en un pilar regional y nacional”.

Fuentes de la comisión indicaron a este medio que ya está previsto que las autoridades del prestador público concurran a la comisión de salud de la cámara baja en mayo y que, cuando Casaretto envíe una nota formal, se considerará incluir este tema.

En una publicación anterior, este jueves, Casaretto expresó que espera que la desvinculación “no tenga que ver con la reunión que Curbelo nos había pedido a la bancada de diputados de Maldonado para conversar sobre el hemocentro”.

Por su parte, el senador nacionalista Rodrigo Blás publicó en la misma red social: “Maldonado sabe que es un atropello y un error importante”. En tanto, el diputado Diego Echeverría agregó, también en X: “impactante y preocupante, ASSE una vez más atropellando sin dar explicaciones”.

El senador colorado Robert Silva consideró que “poco importa el profesionalismo y el buen desempeño, llegan nuevas autoridades partidarias y cambian sin argumentos a responsables de importantes servicios”.