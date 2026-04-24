La inesperada destitución del doctor Jorge Curbelo como director técnico del Hemocentro Regional de Maldonado, al cabo de 16 años de gestión, sigue generando polémica en el departamento. Este viernes 24, al participar en un evento en la sede del Centro Universitario Regional Este (CURE) junto a la Facultad de Medicina, el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, reafirmó que la medida se enmarca en las potestades de los gobiernos para “relevar cargos de particular confianza”.

“En esta oportunidad, se llevará adelante un procedimiento administrativo y se decidió que, en ese interín, Curbelo fuera relevado de su función”, argumentó en una rueda de prensa. Todavía “está para definirse” si ese proceso se concretará mediante una auditoría o una investigación administrativa, aunque Danza estimó que “probablemente” sea la primera, para luego “proceder a otras instancias formales que son habituales en la administración”.

El jerarca no profundizó en los motivos para investigar la gestión de Curbelo, aunque la resolución que firmó junto a Daniel Olésker señala que se procedió a desvincularlo “sin que ello desmerezca las condiciones subjetivas del funcionario cesante”.

El documento también indica que, “en virtud del cambio de autoridades, corresponde continuar con la redefinición de la reestructura, funcionamiento y gestión del organismo, lo que conlleva la designación de un nuevo equipo de trabajo acorde a las modificaciones que se pretende realizar, correspondiendo adaptar los recursos humanos afectados a tal fin”.

Danza aseguró que “todavía no está definido quién ocupará el cargo” y que se maneja “la eventualidad” de realizar un llamado a concurso. Fuentes cercanas al exdirector dijeron a la diaria que el más firme sucesor es el doctor Martín Magri, secundado por la actual subdirectora técnica Fernanda Bangueses.

Revisión de la política nacional de sangre

También presente en el CURE, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustermberg, evitó adentrarse en detalles. No obstante, dijo comprender “la genuina preocupación de la ciudadanía” del departamento, de la que se enteró a través de legisladores de distintos partidos con los que conversó durante el evento. “Como ente rector, vamos a seguir garantizando la mejor calidad asistencial y desarrollo de este centro de la medicina transfusional y hemoderivados del país”, comentó.

La ministra dijo a la diaria que el MSP está “revisando todo lo que es la política transfusional y de hemoterapia en el país y los detalles, particularmente, del desarrollo del Hemocentro y su inserción con el Sistema Nacional de Sangre”. Añadió que su cartera trabaja en “departamentos donde tienen la inquietud de desarrollar” su medicina transfusional.

A modo de ejemplo, comentó que está “evaluando un proyecto similar” en Paysandú. Dijo que, “con una mirada muy precisa, basada en la evidencia”, se estudia “qué cosas hay que descentralizar y qué cosas hay que evaluar por el impacto que pueden tener, garantizando los recursos humanos y el acceso, cosa que sí está garantizada a lo largo y ancho del país”.

Danza: “El cambio está por definirse”

Según Danza, “el cambio estructural del Servicio Nacional de Sangre (SNS) está por definirse”. No obstante, señaló que esta semana se resolvió avanzar en la “recuperación de costos” del sistema de intercambio de sangre.

El SNS de ASSE provee a todos los prestadores de salud cuando se quedan sin sangre, a través de un sistema de intercambio. Pero cuando el sistema de intercambio no da abasto, ASSE es el que cubre todas las necesidades de sangre y de otros hemocomponentes. Por lo tanto, la reestructura viene por ese lado”, dijo, para acotar que la propuesta “deberá ser homologada” por el MSP.

Por otro lado, el jerarca negó que esté en marcha un recorte presupuestal del 54% para el Hemocentro, como aseguró Curbelo al comunicar su cese a los funcionarios de la institución. De todos modos, recordó que el presupuesto del centro regional “está supeditado al presupuesto del SNS, que es la unidad ejecutora de referencia” y cuyo funcionamiento depende del presupuesto de ASSE.

“Hay una cuestión institucional que tiene que ver con el manejo de todos los presupuestos, donde el Hemocentro es una parte y el SNS es otra parte”, concluyó.