El pintoresco pueblo Garzón ofrecerá, este domingo 14, una nueva edición de su festival Vuelta al Pago, una muestra de las tradiciones de la campaña uruguaya destinada a lugareños y a turistas.

Organizada por la agrupación tradicionalista A Poncho y Espuela, con apoyo de la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Garzón y José Ignacio, esta Vuelta al Pago se asentará en en el parque municipal La Comisaría Vieja.

La propuesta, que tiene muchas ediciones anteriores pero que cumple la tercera de un nuevo ciclo ininterrumpido, incluirá pruebas campestres, feria de artesanos y emprendedores, venta de asado con cuero y música en vivo, con entrada libre.

Pruebas y desfile gaucho

Las actividades hípicas comenzarán a las 6.00 con la largada del enduro vareo, una carrera de resistencia a caballo; luego tendrá lugar el festival por aparcerías invitadas y la competencia de montas en pelo, que consiste en montar a caballo sentado directamente sobre el lomo del animal.

También habrá prueba de basto y cuero tendido, mientras que en el primero se utiliza una silla de montar con estribos, el segundo se monta con un cuero de oveja (cojinillo/pellón) sujetado por un cinchón. Según indican los organizadores, habrá más de 280.000 pesos en premios.

Sobre las 9.00 tendrá lugar un desfile de caballería gaucha por el pueblo y, durante la jornada, se realizarán otras actividades en el ruedo hasta cerca de las 18.00, se desplegarán puestos de artesanos y emprendedores locales. La propuesta gastronómica incluirá venta de asado con cuero, comidas típicas y servicio de cantina.

Cierre con Martín Piña y Los Herederos

La programación musical está prevista para las 16.00 con el cantante Agustín Cima, seguirá con el cantautor, percusionista y guitarrista carolino Rogelio Correa a las 19.00.

El dúo musical Los Lugareños se presentará a las 20.00, seguido por el cantautor fernandino Pablo Santana a las 21.00 y el cantante oriundo de Cerro Largo Martín Piña a las 22.00. El cierre será con el grupo de cumbia y música tropical Los Herederos a las 23.00.