En el marco de una investigación entre la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP), de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, y la Fiscalía de Estupefacientes de Montevideo, se ejecutó la operación Este para desarticular una red dedicada a la distribución de sustancias ilícitas en Maldonado. Tras varios allanamientos, se logró la incautación de estupefacientes y la detención de siete personas que están a disposición de la Justicia.

En las intervenciones simultáneas en domicilios de Montevideo, Ciudad de la Costa, Punta del Este y Punta Ballena, participaron equipos de la UIAP, con apoyo de la Dirección de Hechos Complejos de Maldonado y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Según informó el Ministerio del Interior (MI) en su sitio web, tres apartamentos ubicados en un edificio del balneario esteño “fueron identificados como puntos de acopio y logística”, y una vivienda de Balneario Solís.

La investigación comenzó tras la incautación de un celular a una persona privada de libertad, que fue analizado luego de recibir la autorización judicial. A través del dispositivo se logró “constatar que coordinaba una red dedicada al acopio, transporte, distribución a consumidores y movimientos de dinero vinculados al tráfico de estupefacientes”, comunicó el MI, y añadió que se detectó que contaba con colaboradores fuera del establecimiento penitenciario.

Durante los allanamientos se incautaron 237 pastillas/tabletas, 65 gramos de sustancia cristalina, 32 gramos de sustancia blanca, 68 gramos de sustancia vegetal, tres gramos de sustancia rosada, 52 cartones de LSD, nueve teléfonos celulares, 300 bolsas Ziploc, una balanza de precisión y dos automóviles. Además, 181.890 pesos uruguayos, 7.307 dólares estadounidenses, 200 euros y 620 pesos argentinos.

Droga incautada en Punta del Este. Foto: Ministerio del Interior

