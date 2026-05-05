La segunda edición del programa de recorridas territoriales El FA te escucha llegó este martes a Maldonado con una triple función: rendir cuentas del primer año del gobierno de Yamandú Orsi, conocer las expectativas de numerosas organizaciones sociales y recibir los planteos de la dirigencia y la militancia frenteamplistas con miras a realizar un diagnóstico político departamental.

La ronda de este martes, liderada por el presidente del FA, Fernando Pereira, comenzó por la mañana en la Liga de Fomento Punta del Este y, tras una conferencia de prensa realizada a mediodía en la Casa del Frente Amplio, continuó con las comisiones de fomento de las escuelas costeras de Piriápolis, gremios estudiantiles, comerciantes minoristas, y la comisión del barrio Cerro Pelado en la capital departamental. Al cierre de la jornada, se realizaba un encuentro con el plenario departamental y militantes de la fuerza política.

Pereira dijo a la diaria que esta edición de El FA te escucha es, por un lado, una vía para que la fuerza política departamental “aterrice en cada barrio”, entregando materiales con información sobre las políticas públicas del gobierno que “le cambian la vida a la gente” y reforzando su tarea con la presencia de senadores o ministros en el territorio.

“El Frente Amplio gana poder popular en la medida que está cerca la gente. La derecha gana dando cargos, dando chapas, dando bloque con el acomodo permanente”, sostuvo. “Nuestra fortaleza no es esa, nuestra fortaleza es estar cerca del pueblo. Si no escuchamos, si no generamos mecanismos de respuesta, ahí vamos a tener dificultades”, advirtió.

Por otro lado, destacó que El FA te escucha no solo permite llegar a las organizaciones sociales para conocer cuáles son sus expectativas e ir mostrando lo cumplido desde el gobierno: es una instancia para escuchar a la dirigencia departamental y a la militancia, algo que considera “esencial”.

“Los militantes territoriales tienen muchas cosas para decirle a la dirección nacional del FA”, dijo, con la esperanza de delinear, en estos próximos meses, “un panorama completo de cada departamental, sus demandas y necesidades en el plan organizativo, para pensar el FA del futuro”.

De Abellla a Orsi y viceversa

En este contexto, Pereira defendió el diálogo directo que mantienen el intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el presidente Yamandú Orsi y que algunos militantes observan con recelo. “Es lo mínimo que puede hacer un presidente en un sistema democrático. Lo que hay que hacer es lo que hace Orsi, habla con todos los intendentes del Uruguay”, remarcó.

En su opinión, si Maldonado tiene un intendente que dialoga, hay que dialogar. “No se me ocurre plantear a los compañeros que no lo hagan. Al contrario, conversen, porque luego la gente decide cuál es el intendente o cuál es el alcalde o cuáles son los municipios que votan. Pero, en el mientras tanto, tenemos que construir la nación en la que queremos vivir. Yo quiero vivir en un país en el que todos hablamos con todos”, comentó.

Si bien entiende que para generar cambios “en muchos casos hay que ganar”, reconoce que no es la situación que “el FA tiene a la mano en Maldonado”. Por lo cual, “si no gana tiene que hacer política, y hacer política es conversar con los vecinos”. En ese marco, consideró que la dirigencia y la militancia deben “construir la herramienta” que permita a la fuerza política generar condiciones para “que la gente vea en el FA una opción de gobierno departamental”.

Con miras a las elecciones de autoridades

Consideró que no solo en el caso de Maldonado, sino también en los restantes departamentos, es necesario “tener un programa, candidatos que la gente conozca e inserción territorial”. Sin embargo, opinó que es un trabajo de largo plazo y que no es tiempo de campaña electoral.

En cambio, con respecto a la presentación de candidaturas para las elecciones de autoridades del FA señaló que “no puede ser tres meses antes, ni en el primer año de gobierno”. Porque se requiere tiempo para que algunos postulantes se den a conocer y porque un gobierno debe concentrar su primer año en gestionar.

“Hay que tener una posición intermedia donde uno pueda tener tiempo para que nuestras principales figuras del departamento recorran, conversen, recojan adhesiones, construyan conocimiento y un tiempo para lanzar la candidatura que tiene que ser razonable”, dijo.

Además de Pereira, fueron parte de El FA te escucha Silvia Nane, Lilián Abracinskas y el exministro de Turismo Benjamín Liberoff.