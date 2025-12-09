El colectivo Piriápolis por Palestina convoca a un conversatorio sobre “derechos humanos y el genocidio palestino en la Franja de Gaza” para este sábado, a las 18.00, en el camping de AEBU en Piriápolis. Participarán la doctora en Letras, docente e investigadora Alma Bolón y el periodista, editor y ensayista Luis Sabini; además, integrantes del colectivo leerán un comunicado elaborado con Vecinas y Vecinos por la Memoria.

Sabini expondrá sobre “la creación del Estado de Israel y la implicancia que tuvieron Uruguay y otros países”, mientras que Bolón analizará la coyuntura actual para conocer los motivos de la continuidad de los ataques israelíes, los objetivos del primer ministro iraelí, Benjamin Netanyahu, y de los países involucrados, y los ataques que aún sufre Gaza, adelantó a la diaria el colectivo piriapolense.

“Desde Piriápolis alzamos la voz para exigir el cese inmediato de toda agresión contra la población civil palestina y el respeto irrestricto a la vida y la dignidad de todas las personas”, dice el comunicado de Vecinos y Vecinas por la Memoria, y finaliza: “Mientras una mujer, una niña o un niño sufran violencia, ninguna comunidad está en paz. La memoria es colectiva, activa y se ejerce con valentía y solidaridad”.

Durante el conversatorio se venderán _ tote bags, pines y libros como _Gaza resiste, de Esraa Mansour, Mi pueblo vivirá, de Leila Khaled, Uruguay en el origen de Israel y El racismo de la democracia israelí, de Sabini, para recaudar fondos y enviarlos a familias palestinas a través de Ayuda Gaza Uy para la compra de alimentos y suministros.

Desde 2024 Piriápolis por Palestina realiza diversas actividades por la situación en la Franja de Gaza, como ventas solidarias e incluso movilizaciones en apoyo a Palestina.