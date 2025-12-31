La Jefatura de Policía de Maldonado exhortó a la población y a los turistas a extremar las precauciones al momento de contratar alquileres temporarios, ante estafas detectadas mediante el uso de plataformas y perfiles no oficiales. En un comunicado emitido este miércoles 31, recomendó verificar siempre que los operadores se encuentren debidamente habilitados ante el Ministerio de Turismo o registrado en cámaras inmobiliarias reconocidas.

Estas maniobras, registradas en diferentes puntos turísticos del departamento, “son realizadas mediante perfiles falsos y, en algunos casos, utilizando de forma indebida nombres, logos e identidad de inmobiliarias habilitadas, ofreciendo en alquiler propiedades inexistentes, que no se encuentran disponibles e incluso ofrecen exactamente lo mismo que las inmobiliarias registradas”, indicó la Policía.

Ante esta situación, exhortó a extremar las precauciones al momento de contratar alojamientos para vacacionar. Sugirió prestar atención ante propiedades ofrecidas a precios muy por debajo del mercado. También explicó que los estafadores solicitan una seña, depósito o anticipo para reservar la propiedad y asegurar su estadía, de manera que después desaparecen.

“No envíe seña, depósito ni ningún dinero antes de haber visto la propiedad en persona o a través de una videollamada verificable con el dueño o agencia. Una visita o recorrido virtual con garantía reduce enormemente el riesgo de fraude”, indicó.

También recomendó “verificar la propiedad y los datos, revisar que el nombre del dueño o inmobiliaria sea coherente y verificable (no perfiles nuevos con pocos datos), usar medios de pago que generen huella documental (depósito bancario, transferencia bancaria con comprobante) y evitar giros, pagos por Western Union/MoneyGram o métodos anónimos, que son típicos en estafas de adelanto”.

Además, remarcó que “si el anunciante dice que está ‘en el exterior’, ‘muy ocupado’ o no quiere reunirse en persona o por videollamada, desconfíe. Compare con otros anuncios, lea recomendaciones. Ingrese a la página oficial del comercio y corrobore antes de enviar dinero con el número publicado en la página”.

Por último, la Jefatura de Maldonado recordó “la importancia de realizar la denuncia correspondiente ante cualquier intento o hecho consumado de estafa, ya que resulta fundamental para el inicio de las investigaciones y la prevención de este tipo de delitos”.