Delegados de la agrupación Amigos del Océano, de la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) y de Mar Libre de Petroleras plantearon a la Comisión de Ambiente de la Junta Departamental de Maldonado los fundamentos por los que se oponen a que el gobierno autorice actividades de prospección sísmica, exploración y explotación de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay.

Del encuentro, que tuvo lugar este miércoles al cabo de una manifestación con recolección de firmas en la explanada del Palacio Legislativo, surgieron varias propuestas para que la Junta Departamental acompañe la causa de las organizaciones por distintas vías, dijo a la diaria la edila frenteamplista Melissa Sturla, integrante de la comisión.

En principio, Sturla propuso la apertura de un expediente que incluya la versión taquigráfica con las “inquietudes, fundamentos científicos, culturales y hasta espirituales” planteados durante la reunión, más la incorporación de las firmas recolectadas –y por recolectar– en rechazo a la autorización de estos proyectos.

El expediente será la base para que la comisión traslade a la Junta Departamental la posibilidad de remitirlo al Consejo de Ministros, “como un respaldo a la inquietud de la comunidad de Maldonado”, junto con una petición para que ese órgano “se expida” sobre los planes del gobierno.

Sturla señaló que esto debe ser acordado por las bancadas y que, en la sesión del próximo miércoles, la comisión analizará las distintas vías para que lo apruebe el legislativo en pleno.

Otra opción fue planteada por el edil colorado Ignacio Garateguy, quien propuso que los tres partidos políticos se pronuncien en conjunto. “Puede ser mediante un comunicado institucional, una declaración que dé la postura contraria del legislativo ante estos proyectos y que, al mismo tiempo, sea un insumo para que el Ejecutivo departamental también se exprese”, detalló a la diaria.

Garateguy entiende que “es un tema sobre cuya gravedad hay acuerdo unánime en la comisión, considerando la importancia del turismo y la naturaleza como activos del departamento”, y que “Maldonado podría ser el primer departamento en declararse oficialmente en contra de las prospecciones sísmicas y la explotación de hidrocarburos”, agregó.

Organizaciones expectantes

Francisca Estenssoro y Julia Vilches, integrantes de Amigos del Océano, manifestaron su esperanza de que todo esto pueda tratarse antes del receso de verano del Legislativo, que comenzará el próximo 15 de diciembre.

Vilches confirmó a la diaria que el expediente incluirá la información recabada por la agrupación sobre los proyectos y sus posibles impactos en las costas uruguayas, además de anexar firmas para “respaldar la preocupación de la comunidad de Maldonado”. También cabe la posibilidad de “solicitar informes al Ministerio de Ambiente [MA] y la empresa estatal Ancap”.

En cuanto al posible petitorio de la Junta al Consejo de Ministros, manifestó el interés de que “se expidan, sobre todo, los ministerios de Industria, Energía y Minería, Ambiente y Turismo que están involucrados directamente”. La intención es demostrar “a través de todas las vías posibles” que estas actividades tendrán impactos negativos que “afectarían a toda la ciudadanía”, agregó Estenssoro.

Peticiones y habilitaciones ambientales en curso

Cuatro empresas (APA, Searcher, PGS y CGG) esperan la habilitación ambiental de sus proyectos de prospección sísmica tras haber completado la puesta de manifiesto y la audiencia pública que forman parte del proceso de los proyectos catalogados por el MA con categoría C por impactos ambientales negativos. Sin embargo, Estenssoro aseguró que “venció el plazo que establece la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental [16.466]” para que el MA emita la autorización.

Por otra parte, informó que la agrupación Amigos del Océano todavía no recibió respuestas de la Presidencia de la República y del MA sobre el petitorio con más de 1.800 firmas que entregaron en la Torre Ejecutiva el mes pasado. “Esperamos saber pronto si se va a continuar con los proyectos y de qué manera”, expresó.

En paralelo, Mar Libre de Petroleras realiza una campaña de recolección de firmas en distintos departamentos y localidades de Maldonado. El texto de la iniciativa indica que la zona marítima involucrada “tiene gran relevancia por su biodiversidad y debe ser protegida”; además, la explotación petrolera presenta “grandes probabilidades de accidentes y derrames”.

Por esto se exige al Poder Ejecutivo, MA, Ancap y a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que “dejen sin efecto estos proyectos que ponen en riesgo la vida, la biodiversidad marina y las comunidades”.

Políticas que “pongan la vida al centro”

Estenssoro sostuvo que el Estado debe entender que “se puede hacer un manejo del mar donde los recursos sean gestionados de forma sostenible”, que “prevalezca la vida que genera el mar y la riqueza con los pescadores, la cultura, la gente que disfruta desde guardavidas hasta deportistas”. Reclamó “políticas que pongan la vida al centro de todas las decisiones”.

En esta línea, informó que la empresa APA, además de impulsar un proyecto de exploración sísmica en el mar territorial uruguayo, planea otro para “realizar una perforación a 70 kilómetros del pozo [petrolero] realizado en 2016 [en el bloque 14 de la plataforma marítima de Uruguay, a una profundidad de 3.400 metros]”, y aseguró que “si obtiene el permiso, prevé iniciar los trabajos en noviembre de 2026”.