Movilización contra la prospección sísmica en el mar, en la parada 1 de la playa Mansa, Punta del Este, el 15 de diciembre de 2025.

Cientos de lugareños y visitantes se concentraron en la playa Mansa de Punta del Este, el lunes 15, en el marco de movilización nacional contraria a los proyectos de prospección sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en el mar uruguayo.

Militantes de las organizaciones Amigos del Océano, Mar Libre de Petroleras, Socobioma y Coendú, entre otras que integran la Red Unión de la Costa, se apostaron en el semáforo de la parada 1 –en uno de los accesos a la península– y encabezaron la movilización con pancartas, carteles y banderas.

Personas de diversas edades –entre estas varios artistas y referentes políticos– cantaron consignas como “el mar no se vende, el mar se defiende” y “fuera petroleras” y reverberó en la rambla un toque de tambores, acompañados por las bocinas de los vehículos que se detenían en la luz roja del semáforo y luego avanzaban a paso peatón.

Al tiempo que la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras entregó al Ministerio de Ambiente más de 21.000 en contra de la exploración y posible explotación de hidrocarburos, en Punta del Este y también en Piriápolis –que tuvo su propia manifestación– la campaña de recolección de firmas continuó en la tarde.

“Somos marea que defiende la vida y la fauna. ¡No nos van a parar! Primero está la fauna y Uruguay no quiere petroleras. Ayer fuimos miles en las calles y miles de firmas. El mar se cuida y defiende”, resumió Amigos del Océano, este martes, en sus redes sociales.