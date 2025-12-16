Mientras productores apícolas de ocho departamentos afrontan una reciente y “atípica” mortandad de abejas que afectó a más de 13.000 colmenas, en Maldonado quedaron inauguradas este martes las obras de mejoramiento de la sala de extracción de miel de San Carlos, considerada por las autoridades departamentales como una “planta modelo a nivel nacional”.

La intervención, con fondos de la Intendencia de Maldonado (IDM), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los productores, permitirá conseguir la certificación orgánica de la miel y duplicar la extracción actual, destacaron las autoridades departamentales encabezadas por Miguel Abella.

Miguel Plada, director general del Departamento de Desarrollo e Integración Social de la IDM, recordó que en el período pasado los productores que usufructúan la sala carolina exportaron miel “hacia Europa, a través de Alemania”, y que, previendo las futuras exigencias, se presentó un proyecto ante la OPP para mejorar y ampliar las capacidades.

Como resultado, el organismo nacional aportó 1.100.000 pesos, la IDM asignó un monto similar y los productores invirtieron 500.000 pesos para las obras. En octubre la planta incorporó una envasadora semiautomática y avanzó hacia la certificación orgánica del producto “con logros que le dan un perfil único en el país”.

Valeria Tamón, encargada del área de Desarrollo Productivo de la IDM, destacó la importancia de la certificación de calidad, aunque actualmente los apicultores están volcados al mercado local y solo exportan su producto con intermediarios.

Explicó que con las mejoras los productores orgánicos pueden “ingresar directamente a una presala y seguir su línea de producción sin que haya contaminación cruzada, mientras que otro apicultor puede continuar acopiando material sin necesidad de bloquear la línea de producción”.

Además, cada año hay 30 personas que asisten a un curso teórico práctico en la Escuela de Apicultura, que se ubica a unos metros de la sala de extracción. Tamón destacó que ahora los estudiantes “tienen la posibilidad de aprender en un espacio modelo y en el futuro también trabajar en ese lugar cuando se desempeñen como productores”.

Por otra parte, el intendente Abella adelantó que descentralizará una oficina para que los productores puedan realizar trámites en su zona, sin necesidad de ir al edificio comunal en la capital fernandina. Una medida similar aplicará en la norteña ciudad de Aiguá. Actualmente, 55 productores usan las salas de extracción de San Carlos y Aiguá y la IDM no descarta sumar apicultores de otros departamentos.