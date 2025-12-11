Según comunicó el Ministerio del Interior en su sitio web, se demolieron varias cabañas el jueves 4 de diciembre, construidas en un predio lindero a una escuela y un liceo en La Barra, que presentaban “estado de abandono” y tenían “peligro de derrumbe”. En junio de 2023, la comisión de padres y madres de los estudiantes había denunciado la situación por proliferación de ratas, comadrejas y el deterioro estructural, y también había planteado su demolición.

Se efectuó con maquinarias proporcionadas por el Municipio de San Carlos, tras denuncias recibidas en abril pasado por parte de autoridades de enseñanza pública ante la seccional decimosegunda de La Barra, por “usurpación y riesgo estructural” de las cabañas ubicadas en la calle Los Destinos. Luego de un análisis arquitectónico, el titular de la seccional junto al policía comunitario del lugar, en coordinación con la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], el Municipio de San Carlos, policía y bomberos, confirmaron “el riesgo de derrumbe de las mismas y lograron la autorización para demolerlas”. Según la cartera, la demolición permitió “recuperar la tranquilidad de transeúntes, estudiantes y vecinos”.