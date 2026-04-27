Entre domingo y lunes, Maldonado registró ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora que provocaron daños en embarcaciones ancladas en la zona portuaria de Punta del Este, caída de árboles y cables del tendido eléctrico, además de afectaciones estructurales por voladura de chapas.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) informó que las cuadrillas municipales, de la Intendencia de Maldonado (IDM), de Bomberos y de la Policía intervinieron, principalmente, desde el anochecer del domingo a la mañana de este lunes.

El coordinador Mauricio Souza detalló que el equipo de Bomberos ha trabajado en “la voladura de cartelería y chapas, mientras que UTE ha atendido reclamos por columnas y tendido eléctrico [caído]”. Además, añadió que hubo “rotura de vidrieras en locales comerciales”, y que “se reforzaron los protocolos de la primera línea de acción para minimizar los tiempos de respuesta”.

El director de Servicios de Limpieza de la IDM, Fernando Servetto, comunicó que “se retiraron seis árboles” y que se procedió a “sacar arena que voló sobre la vía pública a la altura de las paradas 22 y 23 de la playa Mansa” de Punta del Este.

Cayeron árboles en el ex Camino Marítimo, en la zona del Club Punta del Este, en Beverly Hills, y también en la parada 17 de la playa Mansa, en San Rafael, Rincón del Indio y El Cortijo en la ciudad de Maldonado.

Daños en playa y zona portuaria

Uno de los puntos más afectados fue el puerto de Punta del Este, donde dos embarcaciones se soltaron de sus amarras y “golpearon y dañaron la pasarela de madera”. El área fue señalizada con una cinta amarilla “para evitar la circulación”, dijo Souza.

Por su parte, el prefecto del puerto de Punta del Este, Ignacio Álvez, informó que las embarcaciones contaban con seguros contra los daños y que están evaluando extraerlas del agua con grúa.

A su vez, indicó que se avanzará en “la reparación de la pasarela de madera, con la intervención del Municipio de Punta del Este, la IDM y el Cecoed. A media tarde del lunes el puerto permanecía cerrado, aunque se levantó la alerta amarilla de Instituto Uruguayo de Meteorología que regía para el departamento.

En paralelo, se registraron daños estructurales en el techo del módulo 1 de la feria de artesanos de la plaza Artigas, por lo que Bomberos concurrió al lugar, según consignó Cadena del Mar, y se recomendó a los trabajadores no ingresar a ese sector hasta nuevo aviso.