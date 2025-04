¿Qué será de la fundación A Ganar en Maldonado si el Partido Nacional (PN) pierde el gobierno departamental en mayo? Esta es la pregunta que se hacen los trabajadores contratados por la fundación para prestar servicios tercerizados a la Intendencia de Maldonado (IM). La respuesta fue estudiada por la Comisión de Estrategia del Frente Amplio (FA) y la comisión que coordina los ejes de la campaña –integrada por el Secretariado Ejecutivo y delegados de los tres candidatos– apenas retomó sus actividades tras el receso de verano.

La clave era definir cómo llegar a los trabajadores de la fundación A Ganar, que temen perder su empleo si gana el FA y que viven en “una campaña de miedo”, incluso obligados a hacer militancia para el PN, según sostienen referentes políticos y sindicales. “Para la fuerza política es importante transmitir que esto no va a ocurrir, dar un mensaje de tranquilidad, porque el PN utiliza la fundación como una bolsa de votos y muchísimos votarán engañados, creyendo que, si los blancos pierden, ellos también”, dijo uno de los consultados.

En principio, se evaluaba que los tres candidatos –Eduardo Antonini, Óscar de los Santos y Susana Hernández– hicieran una propuesta conjunta para intercambiar con los empleados y con la cúpula de la fundación. Sin embargo, De los Santos se adelantó.

De los Santos dio el primer paso

El 14 de enero el exintendente se reunió con el director de A Ganar, Alejandro Rico, y respaldó a la fundación. Al resumir el encuentro en sus redes sociales, el candidato lo calificó de “abierto” y “franco” y destacó que “el expertise y el cúmulo de programas que lleva adelante esta fundación nos hacen pensar que necesitaremos de la misma durante un gobierno departamental si somos elegidos por la gente”. “Sin prejuicios, con pragmatismo y con una cabeza abierta, debemos ir al encuentro de nuevas formas de inclusión social y del desarrollo humano integral. No somos una fuerza restauradora; por lo contrario, queremos apoyarnos en lo hecho, para construir, mantener, modificar objetivos, metas y resultados, siendo desde la intendencia y los municipios articuladores entre el gobierno de Yamandú [Orsi] junto al que queremos obtener en mayo, con actores sociales de esta relevancia que sirvan de nexo y complementariedad, construyendo una red virtuosa superadora de lo que hasta ahora se ha hecho en distintos gobiernos”, cerró.

Casi en simultáneo, A Ganar también valoró el encuentro: “Siempre abiertos a recibir a actores políticos de todos los partidos y compartir experiencias para mejorar las condiciones de vida de la gente”.

El acercamiento entre De los Santos y la cúpula de esta fundación, vinculada estrechamente con el PN y considerada una de las grandes puertas que el intendente Enrique Antía abrió al clientelismo político desde 2015, no cayó en gracia en algunos sectores de la interna departamental en los que no hay unanimidad de opiniones sobre el vínculo de un gobierno del FA en Maldonado con A Ganar.

Por otro lado, el nacionalismo –entre ellos el rochense Alejo Umpiérrez– capitalizó la movida del candidato para reivindicar las millonarias contrataciones en todo el país y fustigar al FA, algo muy similar a lo que ocurrió este mes cuando el Ministerio de Desarrollo Social resolvió mantener el convenio con la fundación A Ganar a través de una contratación directa. Este convenio fue renovado por Luis Lacalle Pou en febrero, a pocos días de dejar la presidencia. Según el ministro de la cartera, Gonzalo Civila, tomó esa resolución en consulta con Orsi.

De acuerdo a pedidos de acceso a la información de 2022, la fundación A Ganar tenía comprometidos ingresos por 426,5 millones de pesos por convenios con organismos públicos, más de 10,5 millones de dólares, de los cuales más de la mitad (270 millones de pesos) correspondían a pagos de la IM en el marco del convenio por “Gestión contable, administrativa y técnica de programas”, que ha renovado anualmente de forma automática hasta la finalización del actual período de gobierno, según establece el contrato. El Tribunal de Cuentas ha observado el vínculo entre la administración de Antía y la fundación en más de 30 oportunidades.

Para Antonini, la fundación A Ganar “se ha convertido en un comité político del PN”

Antonini, por su parte, aclaró que el problema no es la tercerización de los servicios, algo que requiere la intendencia para cumplir con sus cometidos, sino el hecho de que no haya transparencia y prácticas competitivas en la adjudicación de las licitaciones, como ocurre actualmente en la comuna, según dijo a la diaria. Sobre la fundación A Ganar, Antonini denunció que “se ha convertido en un comité político del PN, y para entrar a trabajar a la intendencia, de alguna forma, necesitás el aval político”. “La intendencia funciona como un aparato clientelístico y una de las herramientas que han usado es la fundación A Ganar”, sumó.

“Aún se prometen trabajos y se hace ingresar gente a la intendencia a través de la fundación. Pero, además, también nos consta que en algunos casos se ha pedido militancia política a algunas de las personas que entran a trabajar por la fundación”, mencionó Antonini; asimismo, apuntó que otro de los problemas actuales con la fundación es la precarización laboral y la violación de la carrera funcional, dado que algunos funcionarios que ingresan a la comuna a través de A Ganar “dan órdenes” y “están por encima a los trabajadores”.

“Hay que licitar y la fundación podrá competir. Hay más de 4.000 ONG y fundaciones en Uruguay que pueden estar compitiendo, pero también están las cooperativas sociales y hay empresas”, apuntó Antonini. Consultado sobre qué ocurriría con los trabajadores que actualmente prestan sus servicios a la intendencia a través de A Ganar, dijo que el FA propone un “proceso licitatorio claro y transparente” para garantizar que el acceso al trabajo sea para “todos y todas las vecinas de Maldonado y no para los que militan en un determinado partido político”. No obstante, aclaró que esto no quiere decir dejar a las personas sin trabajo.

“Planteamos tranquilidad para los trabajadores porque en cualquier proceso licitatorio las condiciones van a ser que tengan trabajo, porque no podemos dejar a la gente sin trabajo. Porque, además, se los ha amenazado; sabemos que se les ha dicho que si gana el FA se van a quedan sin trabajo y eso no va a ser así”, aseguró, y explicó que quienes están trabajando “van a tener prioridad” en las contrataciones. Por su parte, la candidata Hernández le dijo a la diaria que no va a manifestar una postura en tanto no se reúna con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y no cuente con información detallada sobre cuántos son los funcionarios de la fundación y qué tareas cumplen para la intendencia.

Adeom plantea limitar las tercerizaciones

Ni el sindicato de municipales ni actores políticos han podido establecer con precisión cuántos trabajadores han sido contratados por A Ganar para prestar servicios en la IM, ni tampoco cuánto ha cobrado por ello la directiva de esta fundación. Según Antonini, se estima que hay un mínimo de 600 funcionarios contratados a través de A Ganar en Maldonado, sin embargo, el número real no se conoce, a pesar de los pedidos de informes que han realizado los ediles del FA.

A Adeom no le consta ninguna cifra. El sindicato también acusa dificultades para recibir información que le permita evaluar cabalmente cómo impactan las tercerizaciones de la fundación A Ganar en el trabajo de los municipales. Incluso los negociadores de la IM en la mesa bipartita han tenido trabas para acceder a esa información. Sí tienen claro que el avance de la tercerización de esta fundación dentro de la IM genera la pérdida de puestos de trabajo municipales y un malgasto de dinero público. “La fundación A Ganar está en todas las áreas de trabajo y en muchísimos sectores hay municipales literalmente sentados mientras la fundación desarrolla las tareas que les corresponden a ellos, además con herramientas, vehículos y demás insumos de la IM”, graficó uno de los dirigentes consultados.

Por eso uno de los objetivos de la plataforma reivindicativa 2025-2030, aprobada la semana pasada por Adeom (ver la página XX), es limitar las tercerizaciones, gane quien gane el gobierno departamental en mayo. “A tareas municipales, trabajadores municipales”, argumenta el sindicato. Los dirigentes remarcan que no van contra los trabajadores tercerizados, sino que su intención es que “trabajen con un salario digno y en condiciones dignas”. Para esto proponen que la administración aumente la plantilla de municipales y que el ingreso sea por sorteo o concurso, mientras que las empresas tercerizadas se encarguen de “tareas más sencillas”, como el mantenimiento de espacios verdes y servicios de limpieza. También entienden que cualquier medida tocará a un montón de familias, por lo cual no puede ser instrumentada de un día para otro.

El sindicato piensa destinar las próximas semanas a plantear su plataforma a los candidatos de todos los partidos y, en ese contexto, saber qué papel pretenden darle a la fundación A Ganar en una próxima administración.