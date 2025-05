Los tres candidatos del Frente Amplio (FA) a la Intendencia de Maldonado cerraron su campaña electoral con un acto frente a la explanada del edificio comunal, donde defendieron sus dos períodos de gobierno (2005-2015) como precursores del desarrollo estratégico de Maldonado. Gracias a eso el Partido Nacional (PN) puede ostentar algunos logros de la última década, aunque al mismo tiempo “profundizó la desigualdad social y la pobreza” y “no invirtió ni gestionó para la población más vulnerable”, remarcaron.

También apuntaron a que “la política clientelar” del PN, “la falta de transparencia en la gestión” y “la ausencia de inversión en los barrios humildes” durante los diez años de gestión del intendente Enrique Antía “no cambiarán” si ese partido retiene el gobierno y si, en particular, gana el candidato Miguel Abella, quien es hombre de confianza del jefe departamental desde hace décadas.

Foto: Natalia Ayala

Sobre esos ejes, la presidenta de la fuerza política, Silvana Amoroso, más los candidatos Susana Hernández, Eduardo Antonini y Óscar de los Santos (acompañados en el escenario por sus respectivos suplentes) alentaron a la militancia a “no bajar los brazos” hasta las elecciones del próximo domingo.

“A no rendirse” y continuar “el mano a mano con los vecinos”, dijeron. El FA rema en Maldonado contra encuestas de intención de voto que adelantan un triunfo del PN y contra el poder económico de los dos candidatos blancos, que se abre paso con millonarias publicidades en calles y plataformas virtuales. Por esto, la estrategia de la organización política sigue siendo las barriadas y “el puerta a puerta” en diferentes localidades.

Susana Hernández. Foto: Natalia Ayala

Hernández: abatir la violencia que generan las desigualdades

La edila y exintendenta de Maldonado Susana Hernández destacó la “unidad en la diversidad” que representan los tres candidatos a la Intendencia de Maldonado y sus equipos, “que trabajarán juntos para cumplir el programa de gobierno departamental”, diseñado específicamente para cada localidad.

También abogó por los derechos de los habitantes del departamento, particularmente de los vulnerables sin acceso a la vivienda y a una alimentación adecuada. “Sabemos el valor del empresariado, pero también sabemos que la fortuna y el empresariado viven sobre los hombros de trabajadores y trabajadoras”, dijo. Garantizó, entonces, que un gobierno del FA “igualará para arriba” y que a los empresarios “no les costará nada: podrán seguir viajando y comprándose 4x4”.

Las desigualdades generan violencia, indicó en otro tramo de su oratoria. “Si alguien come de la basura o duerme en la calle, siente violencia contra el que tiene algo, no tiene paz. Por lo tanto, terminar con la violencia no es sólo pensar en el Ministerio del Interior, sino en un gobierno del FA que trabaje en políticas de protección de derechos”, indicó.

Por otra parte, la candidata defendió “la profundización de una descentralización en donde manden los municipios”. Para el FA, en esta década el PN “estranguló” económicamente a varios –como el de San Carlos y el de Piriápolis– y gobernó de espaldas a las opiniones de las autoridades locales y sus habitantes. “Van a ser los municipios y su gente quienes incidirán y decidirán lo que pasará en sus territorios”, aseguró.

Siguiendo la impronta de su campaña, Hernández enfatizó que el FA es el único partido que ofrece “un gobierno honesto y transparente, que piense en un departamento de opuestos, con ricos y pobres”.

Aseguró que todas las personas tendrán “igualdad de condiciones y oportunidades” para acceder al trabajo y a la vivienda, entre otros derechos. “Con el FA no tienen que ser amigos de o conocer a los dirigentes para lograrlo”, dijo, desatando aplausos. Por último, instó a “conquistar hasta último momento todos los votos que son imprescindibles para construir un departamento en colectivo”.

Óscar de los Santos. Foto: Natalia Ayala

De los Santos: una lectura de la sociedad actual en Maldonado

Al comenzar su discurso, el exintendente y candidato con mayor intención de voto en la interna, Óscar de los Santos, advirtió sobre la importancia de “leer” la realidad social de Maldonado, que hoy es un departamento diferente al que asumió por primera vez el FA en 2005. “No sólo porque los dos períodos progresistas favorecieron el desarrollo con inversión y gestión estratégica”, dijo; también porque, a los migrantes internos de bajos recursos, se sumaron muchos profesionales que “fortalecieron” al FA, y personas de clase media y clase media alta que llegaron en busca de “comodidad” para los últimos años de su vida y que dinamizaron el mercado interno. No obstante, De los Santos opinó que a este sector “el gobierno departamental le ha hecho creer que se puede vivir en una burbuja frente al mar, con flores, rotondas y pintura”, sin observar el contraste con una pobreza infantil que aumentó 82% en la franja de 0 a 6 años y un 110% en la de 6 a 12 años.

“Entonces, en un departamento de maravilla, con la tasa más alta de empleo (aunque creció la informalidad un 26%), hay gurises que se van a la cama sin comer”, cuestionó. En este punto, recordó que durante los gobiernos del FA que él encabezó se aprobaron más metros cuadrados de construcción que en la década nacionalista (3,9 millones contra 3,5) y que se creó el retorno por mayor valor (RPMV) para los desarrollistas que se beneficiaran con excepciones.

De acuerdo a los economistas y contadores asesores del FA, dijo De los Santos, la administración de Antía “dejó de cobrar” unos 48 millones de dólares por ese concepto de RPMV en beneficio de “un grupo reducido de desarrollistas con poder de lobby” en la IDM. “No cobraron 48 millones de dólares, ¿por qué tienen que pagar los gurises chicos que no tienen derecho a asegurar una alimentación digna?”, cuestionó.

Por otra parte, remarcó que Maldonado “no es el refugio de la inversión extranjera” y apuntó a la actuación de la bancada oficialista en la Junta Departamental. “Del capital que se va de Argentina nos llega más del 5% a Maldonado, el resto se va para Miami. Y hay un núcleo reducido de desarrollistas a los que se les permiten excepciones que no significan más de un 10% de la construcción en el departamento. Y no sabemos cómo, pero deja muchas dudas, logran ganancias extraordinarias a costa de favores”, expuso.

Eduardo Antonini. Foto: Natalia Ayala

Para De los Santos, nacido a la vida política desde el sector de la construcción, “mientras la inmensa mayoría construye en el marco de las normas y no va a la Junta porque que es un conciliábulo de negociaciones no santas, hay otros inversores que están mirando si invierten o no”. A propósito de inversiones, consideró que el gobierno nacional debe mirar el desarrollo de las costas de Rocha, Maldonado y Canelones, donde se concentran los proyectos, e invertir para que esa posibilidad no se agote por falta de infraestructura en saneamiento y daños al ambiente.

“Necesitamos que el gobierno de Orsi y Carolina restablezca la capacidad que tuvo la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD), que creó el FA en Maldonado sólo con votos de la organización política en el departamento, para recuperar la capacidad de inversión que tuvo el saneamiento en Maldonado”, indicó. Aquí recordó que los gobiernos del FA en Maldonado invirtieron 140 millones dólares en obras de saneamiento, mientras que el gobierno de Antía “no invirtió un peso” en la administración pasada, y en la actual, “a último momento”, “salió de garantía a OSE para lograr inversiones en saneamiento en algunas plantas” de tratamiento.

Un escenario similar planteó en materia de vivienda, contraponiendo la gestión de la década del FA departamental a la década encabezada por el PN. “Que no nos digan que el realojo del Kennedy es el paradigma de la solución de la vivienda. Ellos hablan de 530 viviendas, endeudándose para adelante como hace siempre el PN, pero en los gobiernos del FA resolvimos 2.400 soluciones habitacionales y realizamos cientos de procesos de regularización de viviendas. Que digan que mentimos”, desafió, para enfrascarse en un pormenorizado repaso de los diversos asentamientos y planes de vivienda en los que intervino con apoyo del gobierno de Tabaré Vázquez.

A juicio de De los Santos, “hay un escenario muy favorable para dar un salto de calidad en Maldonado y eso no lo ha hecho ni lo va a hacer el PN. Nuestro desafío es plantear a los sectores de clase media que Maldonado no tiene techo para crecer”. En su extenso discurso enfatizó que, si hoy el departamento es otro y pudo crecer, es porque el FA tuvo visión para generar obras de infraestructura, como la perimetral, el centro de convenciones, las avenidas principales, el saneamiento. “No se podría entrar a Maldonado si no fuera por esas obras”, sentenció.

También fustigó a la IDM por el desarrollo de recientes obras que, a su juicio, no tienen fondos presupuestales. “Estoy seguro de que quien asuma en julio se va a encontrar con un lío de la gran siete para poder mantener caja, para poder pagar salarios, porque esas obras no estaban incluidas en el presupuesto”, adelantó.

Para finalizar, remarcó que “ya pasamos la etapa de los nacidos y criados y de los venidos y quedados. Somos una sociedad de inmigrantes que nos tenemos que mirar a nosotros mismos y tratar de proteger a los más débiles”, distribuyendo la riqueza, convocando a los empresarios y las clases altas para apoyar a Maldonado. “Tienen un potencial enorme para darle al departamento, igual que las universidades y sus profesionales, a las cámaras empresariales y a los emprendedores. Vamos a convocar a esa masa crítica para generar la posibilidad de gestionar mejor esta intendencia”, aseguró.

Foto: Natalia Ayala

Antonini: “El PN le miente a la gente sobre la pobreza que ellos mismos generaron”

El candidato y senador del MPP Eduardo Antonini también expuso sobre la situación social del departamento y la conquista de una mejor calidad de vida para todos los habitantes. Cuestionó al gobierno del PN, que “convirtió a la IDM en un comité político” y que a nivel nacional se opone a la ley que establece el ingreso por concurso a los gobiernos departamentales.

“Nos caímos, pero ahora nos estamos levantando y nos tienen miedo, porque el dinero no compra todo. Algunas voluntades se venderán, pero la inmensa mayoría no se vende por dinero. Acá estamos por lucha, por conseguir cosas, porque la injusticia nos duele profundamente en las recorridas”. Comentó que, en esas barriadas, vecinos le pidieron sacar a sus hijos de los ranchos con aguas servidas, alimento equilibrado, más comida que la única que les proporciona una escuela.

“Esas desigualdades son las que tenemos que corregir, no sólo por un tema moral, sino también social. Porque nos van a explotar en la cara y nadie vive en una burbuja”, amplió. En ese sentido, opinó que ahora el PN aparece “preocupado por las políticas sociales” y puso en duda la veracidad de las afirmaciones de los candidatos blancos que se expiden sobre ello.

“Ahora el PN habla de lo social. Lo social es la pobreza y la desigualdad que ellos mismos han generado. ¿Se están empezando a dar cuenta ahora, o será que sólo hacen promesas, que le están mintiendo a la gente? Porque en esta época salen las promesas: que taparán los pozos en los barrios, que policlínicas 24 horas, etcétera. Yo creo que mienten, como lo hicieron en anteriores campañas, porque han gobernado para los amigos”, sentenció.

“Maldonado es un departamento maravilloso, a la inmensa mayoría que adoptó esta tierra para quedarse tenemos que garantizarle la misma calidad de vida, con inclusión, justicia social y pensando en los problemas de todos. Hacer un gobierno que nunca quisieron ni pudieron hacer: conversar con todos para que Maldonado pueda crecer”, concluyó.