La viralización de un video en el que un militante entonaba cánticos antijudíos durante los festejos por la reelección del nacionalista Javier Carballal como alcalde de Punta del Este causó malestar en la Comunidad Israelita del balneario (Cipemu) y motivó una reunión entre el político y dirigentes de la colectividad que postulaba al también nacionalista Rolando Rozenblum como candidato a la alcaldía, también por el sector Todos por Maldonado.

Carballal reconoció que fueron “cánticos desacertados, repudiables y fuera de lugar” y, por ese motivo, solicitó una reunión a Cipemu “para tomar distancia de lo ocurrido”. El encuentro se concretó en la tarde de este miércoles 14 y también participó el militante identificado en el video, para que ofreciera “las disculpas del caso”.

“Si bien no puede hacerse responsable de lo que cantó un militante al conocerse los primeros resultados, porque no son su sentir ni su forma de pensar o actuar”, el alcalde reelecto lo presentó en la reunión con el ánimo de hacerle comprender que “estas expresiones no pueden dejarse pasar por alto”, señaló su agrupación.

Luego de la reunión, Carballal y Cipemu elaboraron un comunicado conjunto en el que “se deja en claro que se trataron en profundidad los hechos acaecidos y se compartió el tenor grave de ciertas expresiones”, más allá de que fueron pronunciadas en el marco de un “cántico de tribuna en el fervor de un festejo” y “sin la menor intención de herir la sensibilidad” de la comunidad judía.

Carballal suscribió, en nombre de su agrupación política y simpatizantes, las disculpas expresadas. El alcalde reelecto “remarcó los indelebles lazos y vínculos de amistad que históricamente mantiene con la comunidad judía a lo largo del tiempo”. Cipemu, en tanto, aceptó las disculpas.

Ambas partes coincidieron en que “se pararán con firmeza” contra cualquier expresión que afecte “la convivencia ejemplar” que el Municipio de Punta del Este mantiene con el pueblo judío desde hace tiempo. “Expresiones que fomenten el antisemitismo, racismo, y/o discriminación de cualquier tipo tendrán tolerancia cero”, acordaron.

El empresario Rolando Rozenblum, histórico dirigente de la comunidad en el balneario, también se había postulado como alcalde municipal en las elecciones del domingo 11. Pese a su poderío económico y a su influencia local, quedó en segundo lugar con 1.102 votos mientras que Carballal, excalcalde y carnicero de la zona, se impuso por 1.658 votos.