Paula Caballero, nueva directora del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Maldonado, asume que la situación social departamental presenta “grandes desafíos” de gestión. En entrevista con la diaria, la educadora social explicó por qué en este departamento, mentado como el más rico del país, el gran objetivo de promover relaciones de equidad entre los habitantes afronta un escenario complejo y de recursos económicos reducidos.

En principio, la directora entiende que “en los últimos años ha habido un progresivo desmantelamiento de las políticas sociales en nuestro departamento”, por lo cual es necesario “retomarlas, fortalecerlas e innovar” en propuestas. Señaló que los programas de asistencia, integración e inclusión del Mides priorizarán a las infancias, adolescencias, adultos mayores y personas con discapacidad en Maldonado.

“Tenemos temas urgentes que atender como lo son las infancias, la salud mental, el empleo juvenil, la situación de calle, el consumo problemático de sustancias psico activas, entre otras. Necesitamos avanzar en propuestas que prioricen la vida, la dignidad y el cuidado, que sean integrales, eficaces y con mirada territorial”, enfatizó Caballero.

Sin embargo, para adoptar nuevas medidas, su oficina requiere más presupuesto que el asignado en el período pasado. “El presupuesto actual permite hacer lo que se venía desarrollando, pero no nos permite generar políticas que impliquen recursos adicionales a los ya existentes”, dijo.

No pierde de vista, en este contexto, que la población de Maldonado creció casi un 24% entre 2011 y 2023 y que eso se vincula mucho con la llegada de personas de otros departamentos en busca de oportunidades laborales que, en ocaciones, no encuentran o se terminan pronto debido a la zafralidad.

“Es vital entender todos los temas que aborda el Mides como parte de otros subsistemas; otros actores de la comunidad pueden involucrarse y tienen muchos aportes para hacer”, expresó Caballero. Dada esta coyuntura, ha dedicado largas jornadas a “tejer redes nuevamente” entre instituciones públicas y privadas, pasando por organizaciones sociales, empresarios y municipios. Su plan es “retomar” el funcionamiento de las Mesas Intersociales, agendar reuniones y temas en común, para “diagnosticar las características territoriales” y planificar las políticas y programas con la mayor efectividad y eficiencia posibles.

Situación de calle: “no hay cupos suficientes en los refugios”

En cuanto al “problema estructural” de las personas en situación de calle en el departamento, Caballero abogó por un abordaje “interinstitucional y en red” que tienda a “la restitución progresiva de los derechos vulnerados en el sentido más amplio”. En 2024 la oficina del Mides registró 750 ingresos a los refugios y, en el período pasado, la policía tuvo un total de 920 intervenciones en calle, informó Caballero. Para este año se espera un registro similar.

“El trabajo zafral -muchas veces precario- sigue atrayendo a gente que se queda radicada, pero con necesidades básicas insatisfechas. La migración es de tal magnitud que el 41% de la población nació en otros departamentos”, mencionó Caballero.

Si bien destacó el “trabajo incansable” entre instituciones públicas y la sociedad civil, entiende que no alcanza para atender a la cantidad de personas que pernoctan a la intemperie en lugares públicos o a quienes recurren a los refugios: “El desafío que nos desvela es que necesitamos más dispositivos Sabemos que con los cupos actuales que no nos dará para cubrir todas las necesidades de calle”, reconoció la jerarca.

En ese contexto, preocupa la población de mujeres, ya que el Mides solo cuenta con un refugio mixto ubicado en la capital departamental y gestionado por convenio con la OSC Mano a Mano. El resto -sea otro fijo ubicado en la misma zona, o los refugios del plan de contingencia invernal- son para varones (véase recuadro).

La piedra en el zapato de la comunidad esteña

El mes pasado Caballero participó por primera vez en la Mesa de Convivencia Ciudadana de Punta del Este donde, como siempre, la principal preocupación es qué respuesta puede dar el Mides ante la cantidad de personas que pasan el día o pernoctan en espacios públicos. Caballero contó que en ese encuentro realizaron “un balance” del anterior período y analizaron acciones futuras.

“Una de las inquietudes planteadas por vecinos y vecinas es que, muchas personas que llegan a buscar alguna oportunidad laboral quedan pernoctando durante el día o en calle, ocupando propiedades privadas o espacios públicos. También preocupa la salud mental, el consumo problemático de drogas y la falta de empleo”, señaló.

Entre los caminos que analizan para controlar este problema, la Mesa planteó la difusión de un protocolo de actuación ciudadana ante situaciones de calle. Caballero entiende que es fundamental “ampliar las redes” para que pernoctar o vivir en la calle no se convierta en “algo estable”.

Desde hace algunos años, la comunidad de Punta del Este, el Municipio, el Mides y la IDM promueven el regreso de las personas en situación de calle desde el balneario a sus departamentos de origen. Caballero comparte el mecanismo, aunque aclaró que debe hacerse con un estricto análisis de cada caso.

“Es una herramienta más pero no la única. Es un trabajo en red, comunicándonos con los familiares, avisando que la persona va a volver a su lugar de origen. Hay que trabajar de forma individualizada, pensando que cada persona es sujeto de derecho y que los tiene vulnerados. Muchos no tienen esas redes de sostén y no se los puede tratar de forma apresurada”, consideró.

El ojo en niños y niñas pobres

La pobreza infantil en Maldonado aumentó un 110% entre 2019 y 2023. “Es un crecimiento muy significativo y desde el Mides estamos promoviendo que haya una real inclusión social. Trabajamos de manera intersectorial en un sistema de protección integral para la primera infancia, en conjunto con las familias y diferentes instituciones”, dijo Caballero al respecto.

Como refuerzo, cuentan con el programa Uruguay Crece Contigo y se trabaja en una línea de transferencias monetarias para mitigar la pobreza en niños, niñas y adolescentes, agregó. Por otra parte, pensando en favorecer los ingresos familiares y en las posibilidades de llegada a oportunidades laborales, el Mides tiene en marcha el programa Accesos, destacó la directora.

Se trata de una práctica socio educativa laboral que se aplica en convenio con instituciones y empresas, dirigida a personas de 18 a 64 años. El programa dura 7 meses y es articulado con “empresas madrinas” donde trabajan los participantes, que suelen ser derivados de otros programas del Mides.

La transición con la Intendencia

El intendente electo, Miguel Abella, prometió, durante su campaña proselitista, que las políticas sociales serán una prioridad de su gobierno. Aunque el futuro gobernante se encuentra de licencia, Caballero señaló que ya se abrieron “algunos espacios de diálogo” con la IDM para articular algunos temas.

Entre lo conversado con las actuales autoridades, está el acceso a viandas de alimentos para estudiantes de algunos centros educativos. “A muchos se les dificulta acceder al comedor estudiantil, donde visualizamos una enorme vulneración en el acceso a la alimentación”, dijo la directora.

“En el correr de estos días”, mantendrá una reunión de presentación con Abella, donde pretende “intercambiar nuestra forma de trabajo y plantearemos la necesidad de trabajar interinstitucionalmente”.

“Entendemos desde el Ministerio que las políticas sociales, deben ser desarrolladas pensando en las características y necesidades de la sociedad, las cuales forman parte de la comunidad. Dando respuestas integrales, no segmentadas o individualizadas”, concluyó la directora.