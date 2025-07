Durante la sesión de la Junta Departamental de Maldonado, este martes 29, la edila del Partido Colorado Francia Barrios planteó la necesidad de contar con un centro de adicciones en San Carlos para personas que están en tratamiento. “Hay una gran diferencia entre los familiares que tienen dinero para internar a sus hijos en una clínica privada y quienes tienen que esperar un lugar para que accedan a un tratamiento”, explicó en su exposición.

Mencionó hay un grupo de vecinos carolinos que trabaja para paliar la situación de las personas con consumo problemático de drogas y busca crear un centro de adicciones en la ciudad, con equipos multidisciplinarios que ofrezcan orientación y asistencia a los familiares.

A su vez, persigue la finalidad de “tener un fácil acceso al servicio y fortalecer los vínculos afectivos, evitando las consecuencias de los desarraigos donde impiden, limitan el tratamiento o su permanencia”.

Desde el grupo expresan que “las autoridades del país tienen los diagnósticos encajonados en los escritorios”, y resaltan que los más afectados son los jóvenes y que “hoy las cárceles están repletas a causa de esta problemática”, dijo Barrios.

Necesidad de soluciones

El padre de un hijo en situación de adicción, que hace cinco años solicita ayuda, dijo mediante una carta dirigida a la edila que tras acceder al área de salud mental y psiquiatría del Hospital de San Carlos, el Centro Regional de Asistencia Médica de Emergencia (CRAME) y el dispositivo Ciudadela en Maldonado, observó que había un problema en común: “Las internaciones son por tiempos muy cortos, de 10 días a un mes, y eso no alcanza para estabilizar a una persona que arrastra años de consumo [problemático de drogas]”.

También, señaló que es importante que desde los centros enfocados en adicciones “no se responda a las recaídas [de las personas en tratamiento] con castigo, porque así no hay posibilidad de rehabilitación”, y se entienda que es parte del proceso.

La edila colorada sostuvo que “la responsabilidad es del gobierno; hace años no se hacen campañas contra las drogas, no hay prevención, los tratamientos son escasos y lejos de las familias y no dan los resultados esperados”. También se observa “niños que comienzan a consumir a temprana edad, con los consabidos riesgos, como abandono escolar, desapego a la familia y situaciones en la calle que desencadenan en algún delito o alguna falta grave”.