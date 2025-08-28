Aunque nublado y con probabilidad de lloviznas, el pronóstico primaveral invita a disfrutar de variadas propuestas culturales hasta el próximo domingo en distintas localidades, desde la costa a la ciudad más norteña.

En Punta del Este se destacan las presentaciones del cantautor argentino Lisandro Aristimuño este viernes a las 21.00, Rueda de Candombe el sábado 30 a la misma hora y la japonesa Mio Matsuda junto a Hugo Fattoruso y Albana Barrocas el domingo 31 a las 20.00, todos en Pueblo Narakan. Las entradas, con costos variados según la ubicación, se pueden adquirir a través de Redtickets.

Hugo Fattoruso. (archivo, mayo de 2023) Foto: Camilo dos Santos

En Manantiales, el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) invita a visitar la exposición de Juan de Andrés, uno de los referentes de la abstracción y el arte constructivo uruguayo. La muestra cuenta con la curaduría de Pablo Thiago Rocca y permanecerá abierta desde este sábado 30 hasta el 30 de noviembre, con entrada libre.

En Maldonado, la Asociación de Guías Turísticos convoca a una charla de Fernando Cairo sobre los monumentos patrimoniales de Maldonado. El objetivo es enumerar y describir los bienes patrimoniales de interés nacional, declarados Monumentos Históricos Nacionales, según el decreto departamental 3.844. La actividad tendrá lugar en la sala de la ex Junta Departamental, ubicada en planta alta de la Casa de la Cultura, a partir de las 19.00.

También el viernes, en la capital departamental, el restaurante y fábrica de cerveza artesanal Juana (Firenze casi Avenida Lussich) propone la presentación del dúo musical Trash, compuesto por Julieta Barcelona y Danesha Madrid. El show en vivo está previsto para las 21.00 con entrada gratuita.

Conversatorio, tertulia y acción ambiental

En Pinares, la Fundación Manolo Lima hará un conversatorio gratuito en el marco del Ciclo de Arte y Salud Mental el domingo. Tratará sobre redes y herramientas de apoyo comunitario y recuperación de salud mental, a cargo de la psicóloga Reneé del Castillo. La actividad, que comenzará a las 16.00 en la casa ubicada en Orión entre Pez Austral y León, cuenta con el apoyo de Nuestra Familia La Comunidad, Fundación Mentalis y Federación Caminantes.

Por otra parte, en la norteña ciudad de Aiguá, vuelven las tertulias de Churrinche Club y Lo de Cristina. Este sábado 30, a las 17.00, habrá una tertulia de “invocación a la primavera”, donde se compartirán lecturas de textos propios o elegidos, pero también está abierta a otras expresiones artísticas. El lugar se encuentra en General Artigas 734 y por mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 098 300 314.

Para disfrutar al aire libre y contribuir con la causa ambiental, vale acercarse este sábado 30 a la parada 12 de la playa Mansa, donde habrá una limpieza de playas organizada por el Rotary Club de Punta del Este. La actividad, abierta a todo público, comenzará a las 13.00. Se recomienda llevar bolsas y guantes reutilizables para evitar generar impacto en el medioambiente y con el fin de mejorar los espacios donde las comunidades desarrollan sus actividades diarias.