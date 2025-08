En la sesión de este martes de la Junta Departamental de Maldonado, el edil del Partido Nacional (PN) Osvaldo Matteu planteó que, si bien hay más estacionamientos gratuitos en el centro fernandino, persiste “el problema” de los comerciantes y empleados de los locales que “no dejan espacios libres para las personas que desean transitar, conocer y ver vidrieras”. “Si ellos ocupan los espacios, siguen perdiendo al cliente que se va a los shoppings porque se siente más cómodo y encuentra más variedad que en Maldonado”, opinó.

El edil mencionó que “hay entre tres y cuatro estacionamientos con capacidad para 60 vehículos cada uno, otro para 80 y 100 y hay uno abierto que tiene salida por dos calles”. Sin embargo, entiende que “hace falta finalizar la obra y jerarquizarla”. Además, reclamó que los cuidacoches a cargo “sean controlados e identificados con chalecos y que exista un registro y seguimiento para que no haya alcohol ni drogas”. También resaltó la necesidad de contar con baños químicos y garitas para que se protejan de la lluvia.

“Los usuarios no queremos tener en una cuadra a cinco personas que te insultan o te rayan el auto porque no les diste una moneda”, planteó. Luego insistió en la necesidad de regular “el sistema de cuidacoches y de los parkings gratuitos”, además de “mejorar la seguridad”.

En paraleló, Matteu propuso la instrumentación de un plan para que, “luego de cierta cantidad de horas” en un mismo lugar, el vehículo pague una tarifa que sea destinada a los CAIF [Centros de Atención al a la Infancia y a la Familia] y al deporte”.

En este sentido, se refirió a que en otras intendencias departamentales “se implementó que los estacionamientos sean gratuitos durante las primeras dos horas y en la tercera implique un costo”, y que el ingreso por este concepto se destine a programas sociales.

Sobre la “política” con personas en situación de calle

Como lo había hecho tiempo atrás, Matteu volvió a referirse a las personas en situación de calle en Punta del Este y Maldonado. Recordó que la Policía y el Municipio esteño se han encargado de “vestirlas” y regresarlas a sus departamentos de origen mediante convenio con empresas de transporte. Según sus datos, ese mecanismo permitió que unas 90 personas se hayan ido a “sus ciudades y pueblos” en los últimos tiempos. “No se hizo caso omiso y se ha tratado de no dejarlos tirados en la calle”, argumentó el edil.

Por otra parte, informó que en la Catedral de San Fernando “dormía gente y los pobres curas habían puesto rejas y debían tener personas para limpiar eso, que era espantoso”, en referencia a que esas personas hacían allí sus necesidades urinarias y fecales. Sin embargo, “la situación cambió” y el jefe de Policía, Víctor Trezza, comunicó que “al primero que vea sentarse, enviará a un policía a decirle que no es un lugar para estar”.

A su vez, dijo que se espera “tener un Maldonado donde se pueda volver a caminar por el centro, porque [hoy] la gente está atemorizada y no va al centro de noche. Tenemos que lograr que vuelva al comerciante del centro. No es posible que estén cerrando puertas por terceros que no tienen nada que ver con el tema”, remató.