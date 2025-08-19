Autoridades de la Intendencia de Maldonado (IDM) y de diferentes reparticiones del Ministerio del Interior a nivel departamental coordinaron, este martes 19, el operativo especial que desplegarán por la celebración de la Noche de la Nostalgia.

El dispositivo para garantizar la seguridad vial y el orden público comenzará a las 18 horas del domingo 24 y finalizará en la mañana del lunes 25 en diferentes municipios. Contará con la participación de unos 90 inspectores y cerca de 100 policías que trabajarán con 22 móviles, además del apoyo de Policía Caminera, Bomberos y Prefectura, comunicó la IDM al término del encuentro.

El director del Departamento de Movilidad de la IDM, Juan Pígola, adelantó que las “tareas de concientización y control de documentos” se intensificarán a partir de las 22.00 y se extenderán hasta las primeras horas de la mañana del lunes. Agregó que se utilizarán “nuevos reactivos para espirometrías y que todos los municipios estarán equipados de la misma forma”.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, pidió responsabilidad a la población: “Queremos que la gente disfrute, pero que no maneje si consume alcohol. Existen múltiples opciones de transporte disponibles, desde taxis hasta plataformas de movilidad”, expresó. Agregó que, más allá del operativo especial, se cuidará el patrullaje habitual en los distintos barrios.