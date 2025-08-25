Inspectores municipales, policías y efectivos de Prefectura desarrollaron el Operativo Noche de la Nostalgia, que comenzó al anochecer del domingo 24 y se extendió hasta el mediodía de este lunes 25.

En total, fueron inspeccionados 1813 vehículos, de los cuales 61 quedaron retenidos por circular en infracción, al tiempo que se aplicaron 139 multas. Se realizaron 1796 espirometrías, de las que 27 resultaron positivas. También hubo controles relacionados con el consumo de sustancias (THC); seis arrojaron un resultado positivo de un total de 26.

De los 1813 vehículos inspeccionados, 221 fueron motos y 1592 autos. Se retuvieron 61 vehículos en total: 39 motos y 22 autos. Durante la noche tuvo lugar un siniestro vial con un lesionado.

En el operativo participaron 240 efectivos de Policía, Policía Caminera, Prefectura y Bomberos, además de inspectores de la Intendencia de Maldonado (IDM) que realizaron controles aleatorios en todo el departamento.

El inicio de las acciones de prevención estuvo encabezado por autoridades de la IDM y de la Jefatura Departamental de Policía, quienes se concentraron en la explanada de la IDM. Simultáneamente a este lanzamiento se hicieron otros en Piriápolis y San Carlos.