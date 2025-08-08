Un rastro de petróleo en la costa de Sauce de Portezuelo causó preocupación a vecinos y organizaciones ambientales de la zona oeste del departamento de Maldonado, este viernes 8. Desde la Asociación de Fomento y Turismo del balneario, Fernando Niggemeyer dijo a la diaria que el panorama tomó por sorpresa a quienes participaban de una actividad enmarcada en un proyecto de Valoración escénica de las playas en la ensenada de Portezuelo, en horas de la mañana.

“Encontramos el rastro mientras estábamos en medio del trabajo de campo, junto a técnicos del Ministerio de Ambiente y de la Intendencia de Maldonado. No sabemos si esto es puntual, si tiene que ver con el derrame que se produjo días atrás en la boya petrolera o si está relacionado con algunos trabajos en el oleoducto de Ancap que se estarían realizando en el arroyo El Potrero”, señaló.

Por lo pronto, las autoridades ambientales “tomaron nota” y se espera que investiguen qué ocurrió. Entre las agrupaciones socioambientales circularon fotografías del lugar, en las que se aprecia un pingüino muerto. Niggemeyer señaló que no se pudo establecer si el animal murió a causa del petróleo, ya que en esta época “es habitual” encontrarlos en la costa, ya sin vida.

Foto: Martín Lacruz.

.