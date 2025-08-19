Una adolescente de nacionalidad ugandesa, 13 años de edad, fue asesinada este martes por su padre, de 58 años, en la sala de espera de una clínica ubicada en el centro de Maldonado, informó a la diaria la vocera de la Jefatura Departamental de Policía, Silvia Juncal.

El ataque se produjo ante otras personas que esperaban atención. La adolescente fue alcanzada por dos balas que motivaron su fallecimiento en el lugar. El asesino fue traslado a un centro asistencial en estado grave, tras dispararse en el cráneo, y murió unas horas después.

El jefe de Policía, Víctor Trezza, supervisó las pericias científicas en la clínica ubicada en Zelmar Michelini y Román Bergalli; allí declaró a los medios presentes que el hombre intentó llevarse a su hija al terminar una consulta con un especialista y le disparó “al menos tres veces” cuando ella se negó a retirse con él.

Según informó FM Gente, la adolescente estaba “vinculada con el INAU” y recientemente se había levantado una medida cautelar con respecto al padre, cuyo último domicilio estaba registrado en Salto. La víctima residía “con su madre de crianza” en la zona de Pinares, añadió el portal.