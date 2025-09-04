Esta semana se realiza la cuarta edición del Festival Maldonauta, sobre literatura infantil y juvenil, apoyado por el programa de Ventanilla Abierta del Instituto Nacional de Letras del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Una de las organizadoras del evento, Johanna Holt, explicó a la diaria que uno de los objetivos es contribuir a la formación de los futuros docentes e investigadores de la ciudad de Maldonado y la región. “Este conocimiento apoyará la parte curricular de las materias y prácticas de los estudiantes y los alentará a investigar”, amplió.

Holt señaló que, si bien la literatura infantil “ha crecido exponencialmente, hay ámbitos que no se han desarrollado”, como el análisis crítico, la difusión y la mirada desde la academia. Considera que estas jornadas permitirán distinguir qué es literatura, seleccionar y escribir con calidad y, además, construir una “mirada crítica e integral y no estar a merced de lo que la editorial dice que es lo nuevo o lo último”.

El equipo de organización está integrado, además de Holt, por Daniel Nahum del Consejo de Formación en Educación (CFE) y Ariel Inzaurralde de la Fundación Manolo Lima. Cuenta con el apoyo del MEC, la Dirección Nacional de Cultura y el Instituto Nacional de Letras.

Cronograma de actividades

La primera jornada se llevará a cabo este viernes 12 en el Instituto de Formación Docente de Maldonado. Está dirigida a estudiantes y docentes de los centros de formación terciaria, así como a público interesado. Se abordará la literatura infantil con perspectiva adulta y se propiciará el intercambio y el análisis literario. A partir de las 10.00 se podrá disfrutar de los géneros literarios de narración, poesía y dramaturgia a cargo de Fernando González y Daniel Nahum.

También habrá mediación lectora y proyectos nacionales de lectura a cargo de Sandra Mosca y Maite González Vallejo a las 13.30 y un encuentro virtual con ponentes de Argentina y Brasil a las 15.00. La jornada culminará con un taller de música y estrategias didácticas con Letu Ruibal de 17.30 a 18.30, con cupo para 50 personas.

Las actividades continuarán el sábado 13 en la Fundación Manolo Lima, ubicada en el barrio Pinares, con la presentación y lectura de libros de escritores autóctonos del departamento. Virginia Levrero y Magdalena Fiori presentarán Felisberto; Renato Silva, Katú y los secretos de la yerba mate; Luciana Núñez, Una niña, una ballena, un mar; y Analaura Icasuriaga, Mi gato parece un doctor. La instancia, dedicada a niños y jóvenes, se desarrollará de 15.00 a 17.00 horas.