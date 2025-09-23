El Ministerio de Ambiente (MA) sometió a consulta pública la propuesta técnica para un “Reglamento de humedales de importancia ambiental”, elaborada por su Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en consulta con la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

“Un humedal es considerado de importancia ambiental si tiene una gran extensión, se ubica cerca de centros poblados y posee alta riqueza real o potencial de especies prioritarias y amenazadas”, sintetiza la propuesta del MA. Sobre esa base, define una lista de 36 humedales, entre los que figuran los de la laguna del Sauce, la laguna José Ignacio, la laguna del Diario, la laguna Escondida y los arroyos Maldonado y San Carlos, en el departamento de Maldonado.

La propuesta implica reglamentar el artículo 159 del Código de Aguas para prohibir “la desecación, drenaje u otras obras análogas en terrenos pantanosos o encharcadizos, bañados o lagunas, que sean declarados humedales de importancia ambiental”, entre otras acciones tendientes a la preservación de estos ecosistemas.

La Agrupación Vecinal del arroyo Maldonado - Humedal Tesoro Natural hizo algunas sugerencias para incluir en el proyecto, como parte de la etapa de consulta que venció la semana pasada. En principio, consideró que es necesario incorporar “una lista ejemplificativa” o una definición de “obras análogas” que sea operativa para los organismos de control, actores locales y técnicos involucrados”.

La vocera Carolina Varcasia dijo a la diaria que la organización socioambiental también planteó que se implementen controles, sobre todo, en zonas bajo presión urbana o inmobiliaria mediante el diseño de protocolos para un buen monitoreo del humedal. También sugirió que las solicitudes de intervención en humedales categorizados como de importancia ambiental demuestren “fehacientemente” que no causarán daños y que no habrá drenaje y desecación de manera directa o indirecta.

Otra de las propuestas es que la intervención que altere el régimen hidrológico del humedal (“por canalización, modificación del escurrimiento, compactación del suelo, apertura de calles o caminos, etcétera”) sea evaluada “bajo una mirada precautoria, considerando el principio de no regresión ambiental”.

Además, esperan que “el reglamento final fortalezca las herramientas legales y técnicas para preservar los humedales de Uruguay, en particular los insertos en zonas urbanas o periurbanas, donde las presiones de transformación territorial son intensas”.

Aportes para el plan de manejo del ecoparque metropolitano

En cuanto a las reuniones para la elaboración de un plan de manejo del ecoparque metropolitano del humedal, Varcasia destacó el trabajo conjunto entre la Intendencia de Maldonado, el Centro Universitario Regional del Este y la UTU Arrayanes.

A su juicio, es necesario que “todas las voces sean escuchadas” y que se aproveche el conocimiento y la capacidad de los profesionales del departamento. La agrupación espera que, con esto, se genere una verdadera protección del humedal.

En este sentido, los vecinos propusieron la capacitación de guardaparques en colaboración con la UTU Arrayanes. Entretanto, se desarrollan actividades educativas para que la comunidad conozca la importancia del humedal y de preservar su biodiversidad. La idea “no sólo es llevarlo a lo técnico, mostrar imágenes, sino que puedan vivenciarlo y entenderlo”, dijo Varcasia.