El Directorio del Partido Nacional (PN) dispuso la “suspensión inmediata” de los derechos partidarios de los exediles Darwin Correa, Alexandro Infante y José Luis Sánchez, investigados por presuntos actos de corrupción cometidos en perjuicio de la Junta Departamental de Maldonado. Esto implica que no podrán ejercer representación política ni ocupar cargos en nombre del partido mientras se sustancie el proceso judicial.

La decisión fue comunicada en la tarde de este miércoles, tras la formalización de dos de los tres expresidentes del legislativo departamental, ya que el tercero no se presentó y pesa sobre él un pedido judicial de captura. La decisión en “el apego a la independencia de poderes, en resguardo a la institucionalidad de nuestra colectividad y en coherencia con decisiones anteriores”, según el comunicado emitido este miércoles tras la formalización de la investigación de Correa y de Sánchez, ya que sobre Infante pesa un pedido judicial de captura.

“El Partido Nacional asume esta situación con la seriedad que corresponde, reafirmando que su conducta institucional se regirá siempre por el apego a Derecho, la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos que constituyen la esencia de nuestra tradición nacionalista”, agrega el documento firmado por el presidente del directorio, Álvaro Delgado, y sus secretarios.

Blancos en Maldonado: “Es un día triste”

Más temprano, la Comisión Departamental del PN había tomado una medida similar con los tres imputados “hasta que se dirima la situación”. Paralelamente, “recomendó” el pasaje de todos los antecedentes del caso a su comisión departamental de ética y exhortó “a los involucrados a que concurran a ese ámbito también para dar las explicaciones que sean pertinentes”.

“Es un día triste para el Partido Nacional y para toda la dirigencia en Maldonado. Nos une una profunda tristeza y pesar”, expresó el órgano departamental. “Estos sucesos nos interpelan como partido y nos llevan a redoblar nuestros esfuerzos a la hora de mejorar los mecanismos de control que deben existir en todos los ámbitos”, añadió.

La organización política manifestó, asimismo, su “más irrestricto respeto” por la separación de poderes, motivo por el que “acata” la decisión judicial. “Podremos tener siempre matices o puntos de vista con el Poder Judicial, en cuanto a las resoluciones que adopta siempre, pero en un país donde rige el Estado de Derecho, para los blancos y siendo como somos ‘defensores de las leyes’, lo político no puede estar por encima de lo jurídico nunca”, agregó.

Por otra parte, los blancos de Maldonado señalaron que ven “con beneplácito” la reciente renovación de la Junta Departamental con muchos jóvenes que “creyeron en la política como herramienta transformadora de la realidad”. “Estos episodios no los pueden amilanar, sino todo lo contrario”.

La juventud debe “trabajar aún más fuerte en el conocimiento pleno de la administración de los dineros públicos, el cuidado que hay que tener y los mecanismos de control que deberemos profundizar para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más”, concluyó.