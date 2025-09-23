Quienes visiten el Encuentro del Chocolate de Piriápolis, el próximo domingo, hallarán bastante más que deliciosos bombones y postres elaborados por expertos locales y regionales. La propuesta invita a aventurarse en sabores y combinaciones atípicas, probablemente desconocidas por muchos, según adelantaron el chef Sandro Fogel y directivos del Centro Comercial e Industrial que organizó el evento.

La movida comenzará a las 10.00 en la Rambla de los Argentinos y Sanabria. Habrá un concurso de postres profesional y amateur, una demostración de cómo se trabaja el chocolate a cargo de Raúl Casavalle y degustaciones variadas. También se instalarán los artesanos locales, habrá un espectáculo de danza típica europea con el grupo Alpenveilchen (Nueva Helvecia) y música en vivo con Mauricio Alfonzo, Zona Tango, Grupo Libélula y Dj Sanata.

El chef Fogel adelantó que habrá un menú variado donde “el chocolate se combina con absolutamente todo”. Para demostrarlo, durante el lanzamiento del evento, que se realizó en la sede de Aprotur, sirvió bruschettas de pan de masa madre con cacao amargo, salmón curado y cremas ácidas de limón, y también un paté de cordero que “va muy bien con el chocolate”. La idea es que las personas que concurran “se sorprendan” con los sabores y que el chocolate salga de su versión típica en tableta o bombones, dijo.

Los organizadores esperan superar la exitosa primera edición y consolidar la fiesta como otro de los atractivos del balneario. Para reforzar la jornada, este año crearon la Ruta del Chocolate, que funcionará esta semana en 16 comercios adheridos. La Caracola, Espacio Lomas Café, Autoservice Piriápolis, Los Duendes, El Faro, El Mercado, Forajida, Terranova, Medusa Bier Haus, Alba Express, Nómada Panadería, Napolis Confitería, Poseidón, La Rotonda, Antojos y Delirio ofrecerán productos elaborados con chocolate, y quienes los compren recibirán un cupón para participar por una estadía en las termas del Daymán, que se sorteará el domingo.

Rambla de Piriápolis. (archivo, febrero de 2023) Foto: Ernesto Ryan

El director general del Departamento de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira, dijo en el lanzamiento que “estos encuentros gastronómicos brindan la identidad que necesitan los balnearios”, y contribuye a posicionarlos a nivel nacional en el calendario gastronómico. “Es una oportunidad de mostrar sus atractivos turísticos y la amabilidad y hospitalidad de los vecinos de Piriápolis”, opinó.