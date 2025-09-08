La Intendencia de Maldonado (IDM) tomó posesión del aeropuerto de El Jagüel tras un acuerdo con la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, que depende de la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa Nacional, y actualmente está en busca de inversiones privadas para su explotación.

Según informó en rueda de prensa el prosecretario general de la IDM, Martín Hualde, se está relevando junto a arquitectos y las escribanas de la IDM cómo está estructuralmente el aeropuerto. Hasta el miércoles pasado había plazo para el retiro de aeronaves de las instalaciones.

En cuanto a la gestión, el jerarca dijo que la IDM evalúa “realizar un llamado o la explotación del lugar”, para que “sea un poco más funcional y mejore sus instalaciones a través de proyectos” privados. A su vez, afirmó que la IDM no destinará recursos al aeropuerto, sino que “busca inversión privada”.