La movilización social que echó por tierra con la intención de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de implementar un plan piloto para registrar la asistencia en el liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis, expuso la necesidad de contar con un ámbito para organizar y facilitar el debate sobre temas de interés para la comunidad educativa.

“Los padres de estudiantes y vecinos del liceo nos constituimos en asamblea y entendimos que el camino para no repetir situaciones como las vividas radica en una mesa permanente de diálogo entre los actores de la comunidad educativa”, expresó la vocera de las familias, Verónica Guerra.Así surgió la iniciativa de instalar el Consejo de Participación, previsto en la Ley General de Educación (18.437).

De acuerdo a su reglamentación, “estudiantes, egresados, referentes educativos y de la comunidad, pueden involucrarse en los asuntos del centro educativo” a través de un Consejo, cuyos integrantes se definen mediante elecciones informadas y abiertas. Sobre esa base, el 4 de setiembre una asamblea de padres y vecinos resolvió convocar a elecciones para el próximo viernes, a las 19.30, en el liceo.

“Las madres, padres y responsables elegirán en voto secreto a dos representantes titulares y dos suplentes. Por su parte la comunidad – vecindad elegirá también en voto secreto a sus dos representantes titulares y dos suplentes”, detalla la invitación a participar del acto eleccionario, considerado como “una instancia fundamental para pensar y hacer” el centro de estudios.

Hace unas semanas, Guerra manifestó a la diaria la necesidad de instalar el Consejo de Participación “a la brevedad” para abordar “una diversidad de problemáticas graves y sensibles que atañen a la comunidad”.