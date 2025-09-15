Manifestantes marchan en apoyo por Palestina, el 14 de setiembre, en la rambla de Punta del Este, desde la parada 1 de la Mansa hacia la glorieta.

Unas 100 personas se congregaron en Punta del Este, el domingo por la tarde, para marchar en contra de la ofensiva de Israel en Gaza y por la liberación del pueblo palestino. Con banderas de Palestina, alguna bandera uruguaya, carteles y cánticos, los manifestantes avanzaron desde la parada 1 de la playa Mansa hasta la glorieta ubicada muy cerca de la zona portuaria.

La marcha en el balneario, donde reside una numerosa e influyente comunidad judía, fue convocada por una agrupación local, a la que se sumaron el colectivo Palestina Libre de Piriápolis, militantes por los derechos humanos y algunas personas que paseaban por la zona.

Foto: Virginia Martínez Díaz

Al grito de “Palestina libre” y “No es una guerra, es un genocidio”, una hora después de lo previsto caminaron de manera pacífica hacia la glorieta. Allí formaron una rueda, leyeron poemas de autores palestinos y compartieron el texto de la convocatoria de la Coordinación por Palestina Uruguay para las marchas que se realizarán este martes 16 frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y el 9 de octubre en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Foto: Virginia Martínez Díaz

“Exigimos al gobierno uruguayo que se pronuncie y rechace todos los ataques que violan el derecho internacional, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, como ya lo ha hecho con el ataque a Qatar” perpetrado la semana pasada, cerró la proclama que fue leída por varios participantes, mientras sobre sus cabezas volaban algunos drones.

“Todos sabemos que el centro del lobby sionista está en Punta del Este. Hacer una marcha por Palestina en Punta del Este fue todo un desafío, diría que casi mundial”, dijo a la diaria la activista por los derechos humanos y ex candidata al Municipio de Punta del Este por el Frente Amplio, Silvana Ruggieri. También destacó la fuerte participación de “gente joven” y de muchas “veteranas” que siempre están “al firme por las causas justas”.

Foto: Virginia Martínez Díaz

.