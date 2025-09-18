“Corremos y caminamos, juntos más lejos” es la consigna de una nueva carrera a beneficio de la Fundación Pérez Scremini que tendrá lugar el próximo domingo en las calles de Punta del Este. La propuesta deportiva de 5K y 10K tiene el cometido de recaudar fondos para el tratamiento de niños y adolescentes con cáncer y el apoyo de sus familias. También se puede colaborar adquiriendo una rifa, a 100 pesos, que incluye 58 premios entre los que destacan un auto y viajes.

La representante de la Embajada en Maldonado de la Fundación Pérez Scremini, Geraldine Manzione, destacó en conferencia de prensa que la carrera tendrá lugar en Punta del Este por segundo año consecutivo, “generando una movida con mucha energía positiva y gracias a esto las familias se sientes apoyadas”.

Actualmente, están en tratamiento 1.300 niños y adolescentes de todo el país, a los que cada año se suman 130, informó la encargada de eventos y voluntaria en la Fundación Pérez Scremini, Pilar Effinger. Agregó que esta edición ha superado las expectativas y “será un éxito”, dado que ya están prácticamente agotados los 500 cupos para participar.

“Eso nos llena el corazón, apoyando a esta Fundación que es la única en el país que trata la cura del cáncer en niños y adolescentes en forma totalmente gratuita”, destacó.