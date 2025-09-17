La organización sin fines de lucro Voces Jóvenes, fundada en 2024 por Nahuel Correa tras el suicidio de una amiga, realizará una charla sobre salud mental este viernes 19 en el liceo 1 de San Carlos. El encuentro, abierto a todo público, comenzará a las 18.30 y contará con la participación de colectivos LGBTI+, la pintora Agustina Pozzi, que canaliza sus emociones a través del arte, la fundadora de La Magia de Hablarlo, Pía Bustelo, ediles y concejales.

Correa contó a la diaria que Voces Jóvenes ofrece grupos de escucha activa para dar contención y acompañamiento emocional a la comunidad. “El objetivo es generar un vínculo interpersonal con la otra persona para crear un muro de contención”, dijo.

En los primeros encuentros se incentiva a que los participantes cuenten su historia personal y, “cuando el grupo está más consolidado, se abordan temáticas específicas y se realizan actividades a través del arte para el desahogo emocional”.

Encuentros virtuales y presenciales

La organización está integrada por profesionales de la salud de forma externa, que realizan la capacitación de los facilitadores de los grupos, que “no necesitan tener experiencia previa ni cursar una carrera terciaria”.

La jornada dura cuatro horas y está a cargo de la psicóloga Adriana Rodríguez. Los grupos constan de un facilitador y máximo siete participantes, y los encuentros son gratuitos, confidenciales y abiertos a todo público.

Hay encuentros virtuales una vez a la semana y uno presencial en el Museo Regional Carolino de San Carlos los miércoles de 16.00 a 17.00, donde “participan generalmente menores de 30 años”. Sin embargo, Correa destacó como “sorpresiva” la participación de personas de más de 40 años en los encuentros virtuales, lo que significa que “necesitan ser contemplados”. Anunció que se conformará un grupo para adolescentes, para quienes se solicitará la autorización firmada de un tutor.

Para inscribirse a los grupos virtuales se debe completar este formulario, y para consultas por los grupos de escucha activa u otro asunto la vía de contacto es 092 870 407.