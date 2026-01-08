Con una temperatura fresca y un viento persistente, 5.400 atletas se apostaron el miércoles 8 en la parada 17 y 16 ½ de la playa Mansa de Punta del Este para participar en la edición 52 de la Corrida San Fernando. Se trató de una cifra récord de inscriptos, al punto de que en los días previos a la competencia la organización habilitó 600 cupos más que los estipulados inicialmente.

Residentes y turistas abrigados hasta los dientes se desplegaron a ambos lados de las vallas instaladas a lo largo de la rambla Claudio Williman, muchos con termo y mate en mano. Desde allí disfrutaron de más de dos horas de carrera y alentaron a familiares, amigos o grupos de corredores que llegaron desde distintos departamentos con coloridas indumentarias. Mientras, 15.000 personas siguieron la transmisión en vivo por el canal de Youtube de la Intendencia de Maldonado (IDM).

Foto: Natalia Ayala

Sobre las 19.30 se largó el trayecto de 5 kilómetros y el primero en completarlo fue el tacuaremboense Bruno Núñez, del Liceo Militar, con un tiempo récord de 15:22 minutos. Le siguieron Pablo Duarte y Jairo Moreira, que arribaron con marcas de 15:34 y 15:39 minutos, respectivamente. En la categoría de damas se llevó el primer puesto Antonella Bonomi, de Defensor Sporting, con un tiempo de 18:38. En segundo lugar quedó Tatiana Aguilera (19:26) y tercera se ubicó Silvana Yanela Salarrayán (19:40).

A las 21.00 se largó el circuito competitivo de 10 kilómetros. El primero en llegar, tras sortear el viento en contra, fue el argentino Manuel Córsico, con un tiempo récord de 30:09 minutos. Segundo quedó el argentino Esteban Angulo con 30:30 y tercero el deportista olímpico uruguayo Martín Cuestas con 30:32.

En la competencia de mujeres ganaron las argentinas Florencia Borelli (34.12), seguida por su hermana Mariela Borelli (35.29) y luego Juana Zuberbhuler (35.53). En la categoría de atletas en situación de discapacidad, el ganador fue Martín Kremenchuzky con 48 minutos.

Ganadoras en categoría damas Foto: Natalia Ayala

Ese mismo día, también tuvo lugar, a las 9.30 frente a la explanada de la IDM, la prueba libre y gratuita San Fernandito, que convocó a 800 niños y niñas de hasta 14 años. Estuvieron distribuidos en tres categorías según sus edades y el intendente Miguel Abella estuvo presente en la largada, al igual que en las carreras de la tardecita, que también contaron con la presencia del director general del Deporte de la IDM, Fernando Álvez.

Abella celebró en una rueda de prensa que las carreras que tradicionalmente se hacían los sábados cambiaran de día, ya que solía haber “más tránsito y movimiento”. El cambio contribuyó a “mejorar la circulación y la logística” de Maldonado y Punta del Este, destacó. Además, elogiar el trabajo de las cuadrillas municipales y las empresas de limpieza y seguridad, que “respondieron bien”.