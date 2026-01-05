Con motivo de la realización de las tradicionales carreras San Fernandito y San Fernando, previstas para el miércoles 7, el Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado (IDM) solicita a la población retirar los vehículos estacionados en distintas calles y avenidas que forman parte del circuito competitivo en Maldonado y Punta del Este.

Debido a la realización de la carrera San Fernando, se deberán retirar los vehículos estacionados por donde se realizará el circuito de las carreras 5k y 10k. No se podrá estacionar desde las 18.00 horas.

El circuito va desde la Parada 17 de la Rambla Claudio Williman hasta la Parada 1 de la Playa Mansa, en ambas manos; continuará por la Rambla Artigas hasta las calles 25 y 18, y luego por la avenida Acuña de Figueroa, desde Williman hasta 3 de Febrero en Maldonado.

Según comunicó la IDM, estas medidas solicitadas “son necesarias para garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de uno de los eventos deportivos más tradicionales del departamento”.

Ese mismo día, también se desarrollará la prueba libre y gratuita San Fernandito, dirigida a niños y adolescentes de hasta 14 años. La largada está prevista a las 9.30 frente a la explanada de la Intendencia de Maldonado. La IDM solicita que los vehículos estacionados en calle Acuña de Figueroa, entre avenida Roosevelt y 3 de Febrero, dejen la calzada libre a partir de las 8.30.

Cupos extras y horarios de largadas

La largada del circuito participativo de 5 kilómetros será a las 19.30 desde la Parada 17 de la Rambla Claudio Williman de Playa Mansa, y el circuito competitivo de 10 kilómetros iniciará a las 21.00 desde la Parada 16 y medio de la Mansa.

La comuna informó que se inscribieron 4.800 corredores, cifra que “superó las expectativas”. Por este motivo, Suca Sport —empresa que organiza el evento deportivo junto a la IDM— habilitó 600 cupos el domingo 4, de los cuales quedan más de 300 disponibles entre ambos circuitos.

Los cupos extras para la 5k y la 10k incluyen un kit con un número/chip de cronometraje, una medalla “diferente” de la línea de llegada y el acceso a servicios generales de la carrera, según informa Suca Sports en su sitio web. Sin embargo, no incluirá la remera recordatoria y la medalla correspondiente a esta edición.

Los kits podrán retirarse en el Campus de Maldonado el martes 6, de 10.00 a 20.00, o el miércoles 7, de 10.00 a 16.00. Al momento, quedan disponibles 38 cupos para la 5k y 273 para la 10k; ambos a un valor de $ 1.100.