El edil colorado Eduardo Elinger cursó un pedido de informes al intendente de Maldonado, Miguel Abella, y al Departamento de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia de Maldonado (IDM). Dijo a la diaria que la solicitud surgió “a raíz de varias denuncias de vecinos, que son de carácter reservado”, por lo cual no ofreció detalles.

Sobre esa base, solicitó conocer la fecha de entrega mensual de las canastas de alimentos, así como el cronograma de distribución departamental. En caso de haberse registrado “dificultades logísticas o administrativas en los últimos meses”, pidió información sobre las “medidas paliativas” adoptadas.

A su vez, reclamó el organigrama jerárquico detallado de asistentes sociales, la cantidad de trabajadores que integran la plantilla, según su modalidad, si son municipales o contratados, y el desglose de los programas a los que están asignados, que incluya el número de asistentes que participan en cada uno.

También pretende conocer si los municipios cuentan con licenciadas en Trabajo Social de “forma permanente” y a qué programas viajan desde Maldonado, con el detalle de su nombre, periodicidad de los traslados y antigüedad.

El edil argumentó que se trata de un trabajo de “vínculo directo con diversas situaciones sensibles de la sociedad”, por lo cual le interesa saber “si hay una rotación prevista o planificada”.