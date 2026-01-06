La 12ª edición de Este arte, una feria de arte contemporáneo que reúne en José Ignacio a 14 galerías nacionales e internacionales, comenzó el domingo 4 con la organización y producción a cargo de mujeres vinculadas a la cultura, la curaduría y la comunicación.

La directora fundadora y curadora independiente Laura Bardier contó a la diaria que no participan artistas independientes porque cree fundamental el rol del galerista en el ecosistema del arte y en “contar con un agente que promueva el trabajo del artista para el desarrollo de sus carreras a largo plazo”.

Instalaciones en aluminio, esculturas en ladrillo, obras textiles, pintura y fotografía forman parte de la propuesta. Cada una “presenta distintos niveles de lectura y una conexión particular”, por lo que puede ser disfrutada tanto por un público especializado –con conocimiento del mundo del arte, museos y ferias– como por público general que no está tan inmerso en este ámbito, invitó Bardier.

En esta edición, el evento incorpora Este Offsite, un programa que busca “expandir el arte más allá de los límites del tiempo y el espacio” a través de proyectos de Meram Sáa (Black Gallery), Federico Lanzi (Galería María Casado), Nase Pop (OTTO Galería), Ishmael Randall-Weeks (Galería del Paseo), Diego Bianchi (Galerie Jocelyn Wolff) y Valentín Asprella Lozano (Valerie’s Factory).

La creación de un nuevo mercado

Esta cumbre cultural y feria de arte surgió con el objetivo de “profesionalizar las artes visuales en Uruguay”, además de “crear un sistema más sano, sostenible no sólo desde el punto de vista ecológico, sino también social y económico”, celebró su fundadora.

La idea es que “no dependa exclusivamente de compradores extranjeros, sino que permita construir un mercado local uruguayo que, si bien tiene una escala diferente a la de otros países, constituye un sistema propio”, amplió.

Bardier considera que Este arte “creó el mercado local, que antes no existía”, ya que antes los uruguayos “compraban en remates obras de artistas fallecidos”. Si bien “esa es una opción válida, con este proyecto se ha creado otra opción de artistas que tratan de vivir del arte, y no únicamente masculinos”.

La muestra se inauguró el domingo con un público “interesado, curioso y apasionado, que reconoce el esfuerzo y el trabajo realizado durante 12 años, pero que también le interesa conocer más”, destacó la directora. Su anhelo para esta edición es que “las galerías vendan, se vayan contentas y vuelvan o quieran volver, y continúen contribuyendo al desarrollo cultural del país”.

Foto: Natalia Ayala

Selección de galerías y proyectos exclusivos

Entre las galerías uruguayas participantes se encuentran Black Gallery de Pueblo Garzón, Galería del Paseo de Punta del Este, Galería Sur de Punta del Este y W Nature de Pueblo Garzón.

A nivel internacional, están presentes Almeida & Dale (San Pablo), Aninat Galería (Santiago de Chile), Del Infinito (Buenos Aires), Galerie Jocelyn Wolff (París), Galería María Casado (Buenos Aires), OTTO Galería (Buenos Aires), Piero Atchugarry Gallery (Miami, Garzón), Valerie’s Factory (Buenos Aires), Galería Eduardo Fernandes (San Pablo) y Xippas (París, Ginebra, Punta del Este).

La directora señaló que las galerías postulantes “pensaron un proyecto que aún no existía, específicamente diseñado para el público uruguayo”. En este sentido, recalcó que estas propuestas requieren “inversión económica, pienso intelectual y recursos humanos, lo que refleja el tipo de apuesta realizada”.

En cada edición el desafío es “encontrar un balance entre lo conocido y lo emergente”. En este caso, participa la galería argentina Valerie’s Factory, fundada en 2021, con una artista uruguaya nacida en Maldonado, Trinidad Metz Brea.

Cada una de las galerías cuenta con un artista en representación: Francisca Maya (Black Gallery), Pedro Tyler (Galería del Paseo), Sebastián Sáez (Galería Sur), Ulises Beisso (W Nature), Vanderlei Lopes (Almeida & Dale), Germán Tagle (Aninat Galería), Leo Battistelli (Del Infinito), Diego Bianchi (Galerie Jocelyn Wolff), Lola Goldstein (Galería María Casado), Ana Rapela (OTTO Galería), Emil Lukas (Piero Atchugarry Gallery), Heloisa Crocco (Galería Eduardo Fernandes) y Vicente Grondona (Xippas).

Las galerías fueron seleccionadas por un comité internacional y nacional conformado por Amalia Amoedo, fundadora de la Fundación Ama Amoedo; Alberto Rebaza, presidente del Museo de Arte de Lima (MALi) de Perú; Mohamed Julien Ndao, coleccionista de Senegal, Francia y Suiza; Aline Herrnstadt y Elianne Litwin, son de Uruguay. Se recibieron en total 180 postulaciones.

La feria se desarrolla en Pavilion Vik, ruta 10, km 182,500, de 17.00 a 22.00, y las entradas se pueden adquirir a través de Passline a un costo de $1.200. Para más información, comunicarse con [email protected] o visitar el sitio web.