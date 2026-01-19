Se encontraron sin vida los cuerpos de tres integrantes de una familia oriunda de San Carlos en el lago de la represa de India Muerta, en Rocha, al que se llega por la ruta 39 en dirección a Aiguá, y luego por las rutas 13 y 15 hacia Velázquez y Lascano, localidades entre las que se encuentra la represa.

Las víctimas fueron un adolescente de 14 años, Valentino Rodríguez; su padre, Alejandro Rodríguez, de 40 años; y su tío, de 26 años. Los dos primeros fueron hallados en la tarde del sábado pasado, mientras que el cuerpo del tío fue encontrado en la mañana del domingo pasado por el Grupo de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional. Este embalse artificial funciona como fuente de riesgo para la producción arrocera rochense, además de ser un espacio para la pesca.

Según informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, en la búsqueda de los cuerpos colaboraron el equipo de Bomberos de Lascano y la Prefectura del puerto de La Paloma, con botes y personal. La Jefatura de Policía de Rocha indicó, mediante un comunicado, que el adolescente “se arrojó al agua en una zona donde el desagote de la laguna estaba abierto; sus familiares intentaron rescatarlo, pero fueron succionados hacia la compuerta por la fuerte presión del agua”.

El vocero de la Jefatura de Policía de Rocha, Luis Giménez, explicó a la diaria que el adolescente se encontraba pescando y se tiró al agua para recuperar una boya de la línea de pesca que se le había “trancado”. Sin embargo, “fue arrastrado por la corriente”, al igual que su padre y su tío, quienes ingresaron al agua con la intención de “rescatarlo” y sufrieron “el mismo infortunio”. Todos los cuerpos “fueron trasladados de la morgue judicial hacia Maldonado, donde se realizó el examen forense”, y posteriormente “fueron entregados a los familiares”.

Precauciones a tener en cuenta

Giménez señaló que la bomba de extracción de agua es “un mecanismo que extrae agua de la represa y la vuelca a dos canales que riegan toda la zona arrocera” y que tiene “una gran fuerza de succión”. Aclaró que, si bien la represa es administrada por privados, “el acceso es público y no hay cartelería que indique que no se puede ingresar al agua”. En línea con las advertencias que suele realizar la Dirección Nacional de Bomberos, recomendó que “no ingresar al agua en zonas no habilitadas para baño y donde no hay guardavidas”.

Por otra parte, la jefa de Bomberos de Melo, Rocío Benítez, informó a la diaria que, si bien las personas se encontraban “en una zona alejada de la represa, en la orilla del río y a metros de la bomba”, de forma “inmediata” la corriente las dirigió hacia la bomba. Indicó que la zona donde está la bomba es un lugar “no apto para baño y de acceso a la gente”, y aseguró que “nunca se había registrado un incidente de este tipo”.

Benítez sugirió que la población “sea consciente de que, si cae algún objeto [al agua], es importante contar con chalecos [salvavidas] para mantenerse a flote”, así como con cuerdas si se busca “auxiliar a alguien”. Destacó que lo primordial es “no permanecer en estos lugares y menos utilizarlos para el baño, ya que no se cuenta con control o asistencia para actuar de manera rápida”. Además, incitó a que la población entienda que “hay objetos materiales que no son tan imprescindibles como para poner en riesgo la vida”, por lo que, recomendó tratar de “no ir a buscarlos”.