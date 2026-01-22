Los parientes de Ricardo Mondueri (fuera de la foto) (de izq. a der.) Carlos Mondueri, su abuela Susana y su madre Amalia, en Punta Colorada circa 1946.

Hay imágenes que no solo capturan la luz, sino que guardan el pulso de toda una comunidad. Bajo el evocador título de “Hallarse”, la Comisión Pro Fomento de Punta Colorada presentará este sábado 24 una exposición que es mucho más que una muestra de fotos: es el reencuentro del balneario con su propia identidad.

Todo comenzó en abril de 2023. La misión era ambiciosa: recolectar fotografías analógicas tomadas entre 1930 y 1990, que de algún modo despertaran lazos afectivos con el balneario.

Violeta Fernández junto a la cachila Ford-1927 propiedad de Benito Fernández, acampando cerca del mar en Punta Colorada circa 1945. Foto: Propiedad familia Abayian

El fotógrafo y editor Daniel Caselli, productor de esta iniciativa, recibió recuerdos de todas partes. Familias de Piriápolis, Montevideo y hasta Argentina, Canadá y Estados Unidos le confiaron su valioso material y, en algunos casos, él mismo fue a buscarlo a los hogares.

El resultado fue un tesoro de más de 200 fotografías que dormían en viejos álbumes familiares. “Fue un verdadero hallazgo”, confiesa Caselli, quien no solo recibió imágenes, sino historias de vida que daban contexto a cada imagen.

Los hermanos Ricardo (Izq) y Amalia Mondueri (3a Izq) junto a otros cinco niños, posan sobre la yegua La Linda en Punta Colorada circa 1950. Foto: Propiedad de Ricardo Jarriz Mondueri

Rigor técnico detrás de la nostalgia

“La directiva tomó muy en serio el trabajo y los vecinos colaboraron de manera constante. Calculamos que es la movida más grande impulsada por la Comisión”, destacó el fotógrafo a la diaria. Pero no fue un proceso sencillo.

Tras una digitalización profesional y una indexación exhaustiva (nombres, fechas y lugares), Caselli inició una curaduría con el apoyo técnico del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo (CdF). Una primera muestra se realizó en diciembre de 2024 con una proyección a sala llena, en la que se recibieron nuevos aportes y correcciones.

Patrocinio López posa junto a su hijo Orlando en la Playa Mansa de Punta Colorada, circa 1930. Foto: Propiedad de la familia Aphesteguy

De aquel inmenso acervo, se seleccionaron luego 71 piezas bajo criterios de calidad técnica y relevancia temática. Estas imágenes fueron impresas en vinilo gracias al apoyo económico del CdF, garantizando que el pasado de Punta Colorada luzca con la nitidez que merece.

Una cita con la historia

El sábado 24, a partir de las 19.30, el Club de la Comisión se transformará en una cápsula del tiempo. La muestra se despliega en formato físico a través de cinco grandes paneles temáticos y fotos individuales de gran formato colgadas también en el restaurante La Corniche.

Allí, vecinos, veraneantes y autoridades se darán cita para ver el resultado de casi tres años de un trabajo que rescató del olvido décadas de veranos, rocas y puestas de sol del balneario ubicado en la jurisdicción de Piriápolis.

“Hallarse” no es solo un nombre; es una invitación a reconocerse en el paisaje, a descubrir quiénes caminaron las mismas playas hace cincuenta años y a celebrar que, aunque el tiempo pase, la esencia de Punta Colorada permanece intacta en el papel.

Susana Mondueri posa con su pesca sobre las rocas El Martillo en Punta Colorada, circa 1942-1943. Foto: Propiedad de Ricardo Jarriz Mondueri