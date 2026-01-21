El decreto 282/025 reactivó la instalación de los Consejos Honorarios Departamentales y Locales, conocidos como Juntas Departamentales de Salud (Judesa). En Maldonado ya se realizó la primera reunión y la próxima está prevista para febrero. En diálogo con la diaria, el director departamental de Salud de Maldonado, José González, se refirió a la agenda de prioridades y al rol de la Judesa en las políticas de coordinación y de interinstitucionalidad.

La Judesa de Maldonado, presidida por González, incluye representantes del Banco de Previsión Social (BPS), de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), prestadores privados (Asistencial Médica y sanatorio SEMM Mautone), usuarios y trabajadores del sector público y privado -médicos y no médicos- y al Dr. Sergio Marta, director general de Salud y Adicciones de la Intendencia de Maldonado (IDM). González indicó que “es fundamental la articulación y la interinstitucionalidad en pos de generar convenios, acuerdos y un espacio de análisis colectivo y transparente”, además de “la participación de los usuarios y trabajadores en la toma de decisiones y en la emisión de planteos”.

La primera reunión se realizó en la segunda semana de diciembre de 2025 y consistió en la presentación de los delegados y las instituciones, además de la difusión del plan de trabajo para este año y las prioridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). Además, se plantearon “las líneas de complementación en el departamento, algunas ya avanzadas porque se viene trabajando [en ellas], mientras que otras requerirán ámbitos de negociaciones y espacios de intercambio, donde la Judesa cumple un rol fundamental, porque es el órgano que le pone más impronta y garantiza la transparencia al participar todos [los miembros de la salud]”.

Próxima reunión con enfoque en la zona oeste del departamento

González mencionó que las reuniones serán mensuales, aunque la próxima está programada para la primera semana de febrero, porque en enero no habrá. Aseguró que la Judesa se enfocará en la zona oeste que abarca los municipios de Pan de Azúcar, Piriápolis y Solís Grande, “como uno de los desafíos para empezar el año”, y se convocará a un grupo de vecinos. Comunicó que “se debe trabajar en la coordinación entre instituciones para mejorar la prestación de servicios”.

El director departamental de Salud dijo que “es una zona que viene creciendo con mucha migración interna, sobre todo de Montevideo y población jubilada”, así como también, debido a la temporada estival, “hay mayores demandas de servicio”. En este sentido, cree necesario “pensar y replantear escenarios de trabajo en común coordinados, donde el posicionamiento del Hospital de Pan de Azúcar por parte de ASSE es fundamental para brindar una base fuerte de procesos asistenciales”.

A su vez, es necesaria la articulación en Piriápolis entre Mautone, Asistencial Médica y ASSE, para “desarrollar en conjunto una caracterización de organización de los servicios que sea más efectiva para la población y la resolutividad que la zona necesita”. En cuanto a Solís Grande, explicó que al ser “una zona más dispersa y alejada, cuesta que las instituciones por sí solas incorporen un diseño asistencial o una prestación”, por lo que, “se verán favorecidas y la población también si se desarrollan propuestas en común [entre las tres estructuras]”.

Vecinos de Solís Grande reclaman mejoras en la cobertura sanitaria

Resaltó que las propuestas para el MSP “deben garantizar aspectos de urgencia y emergencia”, que si bien señaló que “la Ley de Urgencias y Emergencias [aprobada en 2018] ha sido de gran ayuda”, considera que “se debe trabajar en algunos aspectos para que sea un beneficio real para la población”.

La Comisión de Salud del Municipio de Solís Grande junto con vecinos voluntarios -en su mayoría jubilados del sector salud-, entregó formalmente el pasado 12 de diciembre al Dr. González un planteo que reúne más de 935 firmas con el fin de mejorar la cobertura sanitaria. Según indicó,“fue transformado en un documento formal que será trabajado en Judesa y junto a los vecinos”. A su vez, informó que, “es de orden darle curso dentro del Ministerio de Salud Pública como expediente”.

Los vecinos solicitan la ampliación de horarios y prestaciones de las Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE, una base de salida emergencia móvil que esté disponible las 24 horas del día y de lunes a domingos, y la complementación de servicios en “áreas claves” como salud mental y adicciones, informó en Facebook el exintendente de Maldonado, Óscar de los Santos. González, por su parte, indicó que se busca “desarrollar una estrategia territorial con enfoque en la atención primaria de la salud basado en equipos multidisciplinarios con actores de todas las instituciones e interacción con ámbitos de la educación, cultura y organizaciones”.