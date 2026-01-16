El director de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente (MA), Alejandro Nario, recorrió este jueves la Laguna Blanca y José Ignacio para fiscalizar fraccionamientos y emprendimientos que incumplen la normativa ambiental, a raíz de denuncias efectuadas por vecinos de la zona.

El jerarca informó a la diaria que en Laguna Blanca se detectó “un fraccionamiento que avanzó sobre el humedal, que es uno de los protegidos” en el decreto de humedales de importancia ambiental.

“No se cumplió con las condiciones de autorización ambiental de no interferir con el humedal y su contexto biológico y equilibrio ecosistémico”, lamentó. Además, comprobó que algunos emprendimientos afectan el nivel de la laguna al bombear agua desde la zona de descarga, lo cual resulta preocupante debido al “contexto de cierto déficit hídrico”.

Luego sostuvo que “el MA actuará” en base a los informes de los técnicos de la Dinacea, los registros fotográficos y las entrevistas que mantuvo esta jornada. En los casos “en los que se constató una construcción sin permiso, además de la sanción, habrá una intimación a detener las obras”, adelantó, tras informar que se labraron actas y que los propietarios fueron contactados.

Por otra parte, en José Ignacio confirmó el inicio de obras de un fraccionamiento clasificado con categoría B que “nunca presentó el estudio de impacto ambiental” obligatorio. En el predio, lindero con la Laguna José Ignacio, “se verificó caminería, maquinaria y venta de lotes”, además de “diferencias entre lo que promueven y lo que se había presentado en la etapa inicial”, e “intervenciones sobre el humedal protegido”.

Control de vehículos sobre las dunas

Antes de la inspección, Nario se reunió con personal de la Subprefectura de José Ignacio para coordinar el control de vehículos en el sistema dunar, “que sigue siendo un problema, aunque se ha mejorado”. También coordinaron la fiscalización de construcciones de defensa costera, “como enrocados sin autorización”, y de personas que realizan cabalgatas “sistemáticas” en la playa. La intención es que, sobre todo en verano, haya una rápida alerta de Prefectura al MA y viceversa.

Además, el jerarca inspeccionó emprendimientos en la faja de defensa costera del balneario. Dijo que constató “algunos incumplimientos” como “el empastado con especies exóticas” en un establecimiento que lo tenía prohibido y que debía seguir la guía de jardinería ecológica para las zonas costeras de Uruguay, con especies nativas como alternativa a las invasoras.

En este sentido, preocupa “la falta de incorporación de la jardinería con especies nativas, ya que la introducción de especies exóticas en la costa es un problema”. Sostuvo que “se debe utilizar la referencia de la guía [del MA] para no seguir afectando la dinámica costera”.

Al momento de la entrevista, Nario se aprestaba a reunirse con colectivos de Piriápolis para abordar problemáticas vinculadas al arroyo Tarariras, el Cerro Pan de Azúcar y las Sierras del Tirol y “actuar en conjunto”.