Del 4 al 6 de febrero se realizará la tercera edición de Agro en Punta Expo & Business en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Patrocinada por Uruguay XXI y el Grupo BID, la feria internacional reúne a los principales actores del sector agropecuario, incluidos líderes de empresas públicas y privadas, productores, embajadores, representantes comerciales y especialistas, con el objetivo de fomentar oportunidades de negocio e inversión.

Durante el lanzamiento del evento, el lunes 26, el director de Agro en Punta, Marcelo Bascialla, dijo que la consigna de esta edición es “la agricultura como factor clave para el desarrollo económico de Uruguay y de la región”.

Explicó que la programación estará estructurada en torno a tres ejes: las políticas nacionales e internacionales, la tecnología e innovación y la producción. Este último eje contará con un foro de producción consciente, orientado a abordar la sustentabilidad, la producción regenerativa y otros temas.

Por su parte, el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira, afirmó que el evento “se ha consolidado como un hub regional de agronegocios e inversiones” y consideró que “Maldonado debe transformarse en un centro regional del turismo corporativo”.

También señaló que la iniciativa “se alinea con el trabajo que realiza la Dirección de Turismo en la generación de eventos sostenibles, integrales y que favorecen el turismo mice -de reuniones de negocios, congresos, exposiciones-”.

Más de 40 conferencias y foros internacionales

La agenda incluirá rondas de negocios y más de 40 conferencias distribuidas en tres salas en simultáneo, con la participación de más de 140 disertantes. Además, se desarrollarán foros internacionales centrados en nuevos desafíos, innovación, producción sostenible, cambio climático, impacto de la inteligencia artificial y las tendencias mundiales, con expertos e investigadores del sector productivo global.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, expondrá en el marco de un foro sobre “el agro como impulsor del crecimiento económico regional”, que se realizará el miércoles 4. Se anunció que el secretario de Estado abordará las estrategias que impulsan y promueven el crecimiento económico, a partir de políticas regionales.

También disertarán sobre geopolítica y agronegocios Marcos Troyjo, ex secretario especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Brasil, y Fernando Mattos, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay.

El jueves 5, el eje será “innovación: explorar, transformar y crecer”. Contará con especialistas en agro biotecnología de Argentina, representantes de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, jerarcas del gobierno de Río Grande del Sur, entre otros. En tanto, el viernes 6 se desarrollará el foro “producción consciente: regenerar para crecer”, con presencia de autoridades de Paraguay.

El evento contará también con el espacio Agroinnova, destinado a la presentación de proyectos innovadores, lanzamientos y exposiciones sobre avances tecnológicos en el sector agropecuario.

La entrada general, válida para los tres días de exposición, foros internacionales, conferencias y sunset, tiene un valor de 20 dólares. En tanto, las entradas VIP, con acceso a las actividades anteriores, microconferencias, remates, ronda de negocios y servicios VIP, cuestan 150 dólares, y ambas están disponibles en Ticketfácil.